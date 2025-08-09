Home > देश > Tej Pratap Yadav: भाई ही नहीं बहन भी तेज प्रताप से चल रहीं नाराज, रक्षाबंधन पर लालू के परिवार की खुल गई कलह, क्या इसके पीछे तेजस्वी का हाथ?

आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरी मौसेरी बहन डॉ. पिंकी दीदी ने मुझे राखी बाँधी। मेरी ओर से मेरी बहन पिंकी कुमारी का धन्यवाद एवं आभार।

Published: August 9, 2025 15:49:03 IST

Tej Pratap Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस साल रक्षाबंधन का त्योहार परिवार से बाहर मना रहे हैं। साथ ही, रक्षाबंधन के इस त्योहार ने लालू परिवार में चल रही तनातनी को और उजागर कर दिया है। दरअसल, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पोस्ट खुद बयां कर रहा है।

‘इन बहनों ने भेजी राखी’

दरअसल, तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियाँ भेजी हैं। इसके लिए मैं अपनी सभी दीदियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही, सभी देशवासियों को राखी के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएँ।

पिंकी कुमारी को बहुत-बहुत धन्यवाद 

तेज प्रताप यादव ने एक और पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने राखी बंधवाते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की और लिखा कि आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरी मौसेरी बहन डॉ. पिंकी दीदी ने मुझे राखी बाँधी। मेरी ओर से मेरी बहन पिंकी कुमारी का धन्यवाद एवं आभार।

तेज प्रताप की ओर से कोई बयान नहीं

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेज प्रताप यादव की 4 बहनों ने उन्हें राखी भेजी, लेकिन उनकी बड़ी बहन और सांसद मीसा भारती और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाली रोहिणी आचार्य ने उन्हें राखी नहीं भेजी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब लालू परिवार में राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यह भी माना जा रहा है कि यह सिर्फ़ पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक दूरी का भी संकेत है। हालाँकि, बड़ी बहन मीसा भारती और रोहिणी द्वारा राखी न भेजने पर तेज प्रताप यादव की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

