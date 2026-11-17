बचाव कार्य में जुटी पुलिस
#WATCH टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड: गुलार बाजार के पास एक पुल से लगभग 100 मीटर नीचे एक बस खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर, ब्यासी और ढालवाला स्थित SDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और SSP श्वेता चौबे घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस में लगभग 30-35 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 20 घायलों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। (सोर्स: पुलिस)
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2026