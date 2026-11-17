टिहरी गढ़वाल के ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. गूलर के पास हरिद्वार से बदरीनाथ जा रही यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पुल से करीब 100 मीटर नीचे गदेरे में जा गिरी. इस बस में 30 से 35 यात्री सवार थे. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है.

बचाव कार्य में जुटी पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही टिहरी पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. मुनिकीरेती थाना और आसपास की पुलिस चौकियों का बल राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है. क्षेत्राधिकारी नरेंद्रनगर और थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं.

6 की मौत 20 लोग घायल

हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. फिलहाल मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है. बस में लगभग 30 यात्री सवार थे. हादसे में करीब 20 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जबकि 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं.

कैसे हुआ हादसा?