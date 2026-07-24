Home > देश > Tech Mahindra Employee Protest: मुंह बंद, आंखों में आंसू! टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध; HR की भी खुली पोल

Tech Mahindra Employee Protest: मुंह बंद, आंखों में आंसू! टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध; HR की भी खुली पोल

Tech Mahindra Employee Protest: टेक महिंद्रा की पूर्व कर्मचारी ने हैदराबाद ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर कार्यस्थल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया. महिला ने बीमारी के दौरान काम पर लौटने के दबाव की बात कही.

By: Preeti Rajput | Published: July 24, 2026 1:40:48 PM IST

टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध
टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध


Tech Mahindra Employee Protest: हैदराबाद में एक टेक महिंद्रा की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला ने गुरुवार, 23 जुलाई को रायदुर्गम स्थित कंपनी के कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरी के दौरान लगातार मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा. हालांकि, कंपनी की तरफ से महिला के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

काम पर लौटने का दबाव 

महिला कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने करीब 5 महीने पहले टेक महिंद्रा में नौकरी शुरू की थी. ट्रेनिंग पूरी होने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई. जून में उन्होंने 13 दिन की मेडिकल लीव अप्लाई की थी. उन्होंने कंपनी को अपनी स्वास्थय स्थिति की जानकारी दी. इसके बाद भी उन्होंने युवती पर बार-बार काम पर लौटने का दबाव बनाया. 

You Might Be Interested In

छुट्टी को लेकर परेशानी

भावना के मुताबिक, चेतावनी वाले ईमेल मिलने के बाद उन्होंने दोबारा काम की शुरूआत की. लेकिन कंपनी की कैब सेवा में दिक्कत आने के कारण वह समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सुपरवाइजर हर बात पर सवाल करते थे. यहां तक की वॉशरुम जाने के लिए भी इजाजत मांगनी होती थी. भावना के अनुसार, ये व्यवहार उनके लिए काफी अपमानजनक था. उन्होंने पहले किसी कंपनी में इस तरह का माहौल नहीं देखा. 

बेटी की तबीयत हुई खराब 

कुछ समय बाद उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई. जिसके लिए उन्होंने आपातकालीन छुट्टी मांगी, लेकिन उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया. टीम लीडर ने उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया. भावना ने भरोसा दिलाया कि वह बाद में छुट्टी के दिन काम कर भरपाई कर देगी.

ये भी पढ़ें: Success Story: IIT Delhi से पढ़ाई, कॉरपोरेट नौकरी छोड़ी, अब दो दोस्तों ने खड़ी की करोड़ों की कंपनी

कंपनी की प्रतिक्रिया का इंतजार

भावना ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है. इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है. कंपनी ने महिलाओं के लिए काम करने का बिल्कुल अच्छा माहौल नहीं है. वहीं कंपनी की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. 

ये भी पढ़ें: BPSC TRE 4 Vacancy: बिहार में सरकारी नौकरी की आने वाली है बहार, भरे जाएंगे 1 लाख से अधिक पद, सितंबर में होगी परीक्षा

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल

July 23, 2026

बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 23, 2026

पहली गेंद, पहला विकेट… मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब...

July 23, 2026

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026
Tech Mahindra Employee Protest: मुंह बंद, आंखों में आंसू! टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध; HR की भी खुली पोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tech Mahindra Employee Protest: मुंह बंद, आंखों में आंसू! टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध; HR की भी खुली पोल
Tech Mahindra Employee Protest: मुंह बंद, आंखों में आंसू! टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध; HR की भी खुली पोल
Tech Mahindra Employee Protest: मुंह बंद, आंखों में आंसू! टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध; HR की भी खुली पोल
Tech Mahindra Employee Protest: मुंह बंद, आंखों में आंसू! टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध; HR की भी खुली पोल