Tech Mahindra Employee Protest: मुंह बंद, आंखों में आंसू! टेक महिंद्रा की महिला कर्मचारी ने ऐसे किया उत्पीड़न का विरोध; HR की भी खुली पोल

Tech Mahindra Employee Protest: हैदराबाद में एक टेक महिंद्रा की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला ने गुरुवार, 23 जुलाई को रायदुर्गम स्थित कंपनी के कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरी के दौरान लगातार मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा. हालांकि, कंपनी की तरफ से महिला के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

काम पर लौटने का दबाव

महिला कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने करीब 5 महीने पहले टेक महिंद्रा में नौकरी शुरू की थी. ट्रेनिंग पूरी होने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई. जून में उन्होंने 13 दिन की मेडिकल लीव अप्लाई की थी. उन्होंने कंपनी को अपनी स्वास्थय स्थिति की जानकारी दी. इसके बाद भी उन्होंने युवती पर बार-बार काम पर लौटने का दबाव बनाया.

छुट्टी को लेकर परेशानी

भावना के मुताबिक, चेतावनी वाले ईमेल मिलने के बाद उन्होंने दोबारा काम की शुरूआत की. लेकिन कंपनी की कैब सेवा में दिक्कत आने के कारण वह समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सुपरवाइजर हर बात पर सवाल करते थे. यहां तक की वॉशरुम जाने के लिए भी इजाजत मांगनी होती थी. भावना के अनुसार, ये व्यवहार उनके लिए काफी अपमानजनक था. उन्होंने पहले किसी कंपनी में इस तरह का माहौल नहीं देखा.

बेटी की तबीयत हुई खराब

कुछ समय बाद उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई. जिसके लिए उन्होंने आपातकालीन छुट्टी मांगी, लेकिन उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया. टीम लीडर ने उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया. भावना ने भरोसा दिलाया कि वह बाद में छुट्टी के दिन काम कर भरपाई कर देगी.

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कंपनी की प्रतिक्रिया का इंतजार

भावना ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है. इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है. कंपनी ने महिलाओं के लिए काम करने का बिल्कुल अच्छा माहौल नहीं है. वहीं कंपनी की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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