TCS Nashik Case: धर्म छिपाकर हिंदू युवती से बनाए शारीरिक संबंध, फिर बोला- ‘भगवान के गाने मत सुनो, मंदिर ना जाओ’

TCS Nashik Case: महाराष्ट्र के TCS नाशिक यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है. विशेष जांच दल (Special Investigation Team) की टीम ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. मुख्य आरोपी दानिश शेख ने पूछताछ में जानकारी दी है कि उससे बार-बार पाकिस्तानी उपदेशक और अन्य धार्मिक वक्ताओं के वीडियो देखने के लिए कहा गया, जिससे कथित तौर पर हिंदू समुदाय से जुड़े युवकों और युवतियों की आस्था को प्रभावित किया जा सके. SIT ने हाल ही में मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज आठ FIR से जुड़ी चार्जशीट का दूसरा सेट दाखिल किया. इसे पता चला है कि 9 मामलों में शामिल आरोपियों में निदा खान, रज़ा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, आसिफ आफताब अंसारी और अश्विनी अशोक चैनानी का नाम शामिल हैं.

यहां पर बता दें कि महिला ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर शादीशुदा दानिश नाम के व्यक्ति ने उसका यौन शोषण किया और उसे हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों से दूर रहने के लिए उकसाया. 23 वर्षीय शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे पाकिस्तानी मौलवी तारिक जमील के वीडियो और विवादास्पद उपदेशक जाकिर नाइक के भाषणों के माध्यम से इस्लामी शिक्षाओं से परिचित कराया गया.

भगवान के गाने सुनना बंद करो

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शादीशुदा दानिश शेख ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और उसे हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया. बता दें कि यह चार्जशीट देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दानिश शेख, तौसीफ अत्तार और निदा खान के खिलाफ दर्ज मामले से संबंधित है. पीड़िता कहना है कि दानिश शेख ने कथित तौर पर उससे कहा था कि डरो मत, मुझ पर भरोसा करो, अल्लाह हमारे साथ है. चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उसने यह भी कहा कि भगवान के गाने सुनना और मंदिर जाना बंद करो, जिससे तुम्हारा तनाव कम हो जाएगा.

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तस्बीह पढ़ने की भी सलाह दी

दानिश ने उसे तस्बीह पढ़ने और इस्लामी प्रार्थनाओं के माध्यम से माफी मांगने की सलाह भी दी. दानिश ने महिला से दावा किया कि इससे उसकी चिंता कम हो जाएगी. शिकायतकर्ता ने जांचकर्ताओं को बताया कि दानिश शेख ने सह-आरोपी तौसीफ अत्तार और निदा खान से उसे इस्लाम के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था.

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यूट्यूब देखने के लिए किया प्रेरित

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि तौसीफ अत्तार ने उसे YouTube पर जाकिर नाइक और पाकिस्तानी इस्लामिक विद्वान डॉ. इसरार अहमद के वीडियो खोजने और उनके भाषण सुनने के लिए कहा था. जाहिर है आरोपियों का मकसद ना केवल हिंदू महिला को इस्लाम धर्म के प्रति झुकाना बल्कि कट्टर मुस्लिम भी बनाना था.

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