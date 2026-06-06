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TCS Case: जाकिर नाइक की वीडियो दिखाकर करता था  ब्रैनवॉश! जबरदस्ती हिंदू लड़की से पढ़वाता था तजबीह; TCS मामले में बड़ा खुलासा

Nashik TCS Case: अभी तक महाराष्ट्र का नासिक TCS मामला सुलझा नहीं है. ये घिनौना मामला दिन-प्रति-दिन और भी ज्यादा उलझता जा रहा है. वहीँ अब महाराष्ट्र के नासिक में TCS ऑफिस से जुड़े यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के कथित मामले में दायर चार्जशीट में हैरान कर देने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: June 6, 2026 2:18:35 PM IST

tcs nashik case
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Nashik TCS Case: अभी तक महाराष्ट्र का नासिक TCS मामला सुलझा नहीं है. ये घिनौना मामला दिन-प्रति-दिन और भी ज्यादा उलझता जा रहा है. वहीँ अब महाराष्ट्र के नासिक में TCS ऑफिस से जुड़े यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के कथित मामले में दायर चार्जशीट में हैरान कर देने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस द्वारा नासिक कोर्ट में जमा की गई चार्जशीट के मुताबिक, पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे इस्लामिक उपदेशकों के वीडियो दिखाए गए और धार्मिक शिक्षाओं के ज़रिए लगातार उसका ब्रेनवॉश करने की कोशिश की गई, ताकि उसे मानसिक रूप से तैयार करके इस्लाम में लाया जाए. 

इस्लामिक बयान की दिखाई वीडियो और… 

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 23 साल की महिला कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज मामले में तीन आरोपियों दानिश शेख, तौसीफ अत्तार और निदा खान को गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं इस मामले की चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों ने पीड़िता की मानसिक स्थिति और निजी हालात का फायदा उठाकर उसे सुनियोजित तरीके से अपने प्रभाव में लिया. अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि दानिश शेख ने हमदर्द बनकर उसका भरोसा जीता और मानसिक तनाव कम करने के बहाने उसे धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया. जिसके बाद उसने उसे मंदिर जाने और भजन सुनने से भो रोका और सुझाव दिया कि अल्लाह का नाम जपने से उसका तनाव कम होगा. पीड़िता का कहना है कि, उसे यह भी बताया गया कि अस्तगफ़ार पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और सुकून मिलता है.

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जाकिर नाइक की वीडियो दिखाकर ब्रैनवॉश

इतना ही नहीं, दानिश शेख ने पीड़िता से पाकिस्तानी इस्लामिक कट्टरपंथी तारिक जमील के वीडियो देखने और भाषण सुनने को कहा. वहीं, सह-आरोपी तौसीफ अत्तार ने उसे अपने मोबाइल फोन पर विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक और पाकिस्तानी इस्लामिक कट्टरपंथी डॉ. इसरार अहमद के वीडियो खोजने और देखने की सलाह दी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपियों के कहने पर ये वीडियो देखे और धीरे-धीरे उनके प्रभाव में आने लगी. महिला के अनुसार, उसे लगातार इब्राहिम की कहानी, बकरीद, ज़मज़म का पानी, कुर्बानी , जन्नत (स्वर्ग) और जहन्नम (नरक) जैसी इस्लामिक धार्मिक अवधारणाओं के बारे में जानकारी दी जाती थी. 

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Tags: islamic rulesTCS CaseTCS Nashik caseZakir Naik
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