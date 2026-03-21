Car Price Hike: 1 अप्रैल से महंगी होंगी टाटा की कारें, जानें कितने बढ़ेंगे दामदाम

Car Price Hike: अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मार्च का महीना आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है. अप्रैल की शुरुआत के साथ ही देश की प्रमुख ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही है, जिससे ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. कंपनी ने साफ किया है कि उसकी पैसेंजर व्हीकल यूनिट (TMPV) 1 अप्रैल 2026 से नई कीमतें लागू करेगी. इस बढ़ोतरी का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो आने वाले समय में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं.

कितनी बढ़ेगी कीमत?

कंपनी के अनुसार गाड़ियों की कीमतों में औसतन करीब 0.5% तक का इजाफा किया जाएगा. हालांकि, यह बढ़ोतरी सभी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. यानी कुछ कारों पर इसका असर ज्यादा तो कुछ पर कम देखने को मिल सकता है.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह बढ़ती लागत है. कच्चे माल, धातुओं और ऑटो कंपोनेंट्स की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे उत्पादन खर्च बढ़ गया है. कंपनी का कहना है कि इस बढ़ती लागत को पूरी तरह खुद उठाना संभव नहीं है, इसलिए इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना जरूरी हो गया है.

क्वालिटी बनाए रखना कंपनी की प्राथमिकता

टाटा मोटर्स का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी का मकसद गाड़ियों की क्वालिटी और विश्वसनीयता को बरकरार रखना है. कंपनी चाहती है कि बढ़ती लागत के बावजूद ग्राहकों को बेहतर प्रोडक्ट मिलता रहे.

सिर्फ टाटा ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री पर असर

ऑटो सेक्टर में यह बदलाव केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है. जर्मन लग्जरी कार निर्माता Audi ने भी भारत में अपनी कारों की कीमतों में करीब 2% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. वहीं, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी भी कीमतों में बदलाव पर विचार कर रही है. कंपनी के अनुसार महंगे कच्चे माल की वजह से लागत बढ़ रही है, जिसका असर आगे चलकर ग्राहकों पर पड़ सकता है.

आगे और बढ़ सकते हैं दाम

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई, सप्लाई चेन की चुनौतियां और कच्चे माल की कीमतों में उछाल के चलते आने वाले महीनों में कारों की कीमतों में और इजाफा हो सकता है. ऐसे में जो ग्राहक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें पहले से ज्यादा बजट तैयार रखना होगा.