लाश को जिंदा कर यमराज से लड़ने की कोशिश! महिला तांत्रिक मृतक के साथ 5 दिन तक करती रही ‘वो वाला कांड’, नाक टूटी तो…

UP News: उत्तर प्रदेश के कासगंज से अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ हुआ कुछ यूँ कि, अंधविश्वास की वजह से  एक लाश को पांच दिन तक जिंदा करने की कोशिश की गई।

Published: August 11, 2025 14:00:29 IST

black magic in UP
black magic in UP

Black Magic in UP: उत्तर प्रदेश के कासगंज से अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ हुआ कुछ यूँ कि, अंधविश्वास की वजह से  एक लाश को पांच दिन तक जिंदा करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि, युवक की मौत किसी जहरीले कीड़े के काटने से हुई थी, लेकिन परिवार वालों के अंधविश्वास के चलते उन्होंने मृत व्यक्ति को जिंदा करने के लिए कई तरह के जादू टोने किया।

ज़िंदा करने की कोशिश 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये घटना कासगंज जिले के अमांपुर थाना क्षेत्र के बिनपुरा गाँव की है। दरअसल, यहाँ एक 26 साल के युवक की 5 अगस्त को किसी जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई, लेकिन परिवार और गाँव वाले उसे मरा हुआ मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान उन्होंने तांत्रिकों और पुजारियों की मदद से झाड़-फूंक शुरू कर दी और बहाने बनाकर मृतक को ज़िंदा करने के लिए कई प्रयास किए। 

Pakistan में भी हो रहा टुकड़ों में काट देने वाला कांड! गर्भवती बहु के जिस्म के कर डाले टुकड़े-टुकड़े, फिर बोरी में बांध… मामला जान भूल जाएंगे सौरभ हत्याकांड

तांत्रिक ने अपनाया ये तरीका 

एक बंगाली महिला पांच दिनों तक मुर्दों को ज़िंदा करने का अंधविश्वासी खेल खेलती रही और लोग खड़े होकर देखते रहे। बिनपुरा गाँव निवासी सोरन सिंह के बेटे महादीपक को 5 अगस्त की रात सोते समय किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। उम्मीद में उसके परिवार ने युवक को ज़िंदा करने के लिए एक बंगाली तांत्रिक महिला को बुलाया। महिला ने एक गड्ढे में पानी भरकर शव को उसमें रख दिया और ढोल-थाली बजाकर उसे ज़िंदा किया। ये खेल लगातार ऐसी चलता रहा। वहीँ चौथे दिन प्रयास करते करते मृतक युवक की नाक टूट गई, जिसके बाद तांत्रिकों ने युवक को मृत मान लिया। 

