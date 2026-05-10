200 यूनिट फ्री बिजली, CM बनते ही विजय का बड़ा एलान, लिए कई बड़े फैसले

Tamilnadu Cm Vijay: जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है. मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने चुनाव से पहले किए अपने वादे पूरे किए. उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ़्त बिजली देने वाली पहली फ़ाइल पर साइन किए. अपने पहले भाषण में, विजय ने कहा कि वह किसी शाही परिवार से नहीं हैं, लेकिन लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनाया. महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फ़ोर्स बनाने वाली फ़ाइल पर साइन किए. उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ़्त बिजली देने वाली पहली फ़ाइल पर भी साइन किए.

कर्ज़ का बोझ डालने का लगाया आरोप

CM विजय ने लोगों से अपील की कि वे उन्हें अपना काम दिखाने के लिए काफ़ी समय दें. विजय ने कहा कि वह ट्रांसपेरेंसी पक्का करने और आगे बढ़ने के लिए राज्य के फ़ाइनेंस पर एक “व्हाइट पेपर” जारी करने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने पिछली DMK सरकार पर राज्य पर ₹10 लाख करोड़ के कर्ज़ का “बोझ” डालने का आरोप लगाया. CM जोसेफ ने कहा कि वह झूठे वादों से लोगों को धोखा नहीं देंगे. पावर का कोई दूसरा सेंटर नहीं होगा; वह पावर का अकेला सेंटर होंगे.

“राज्य पर ₹10 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ है.” मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि उन्होंने ₹10 लाख करोड़ से ज़्यादा के भारी कर्ज़ के बोझ के साथ यह ज़िम्मेदारी संभाली है. “हम एक ट्रांसपेरेंट सरकार देने के लिए एक ‘व्हाइट पेपर’ जारी करेंगे, जिसमें जनता को तमिलनाडु की मौजूदा हालत के बारे में बताया जाएगा. मैं एक गरीब ‘असिस्टेंट डायरेक्टर’ का बेटा था जो फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहता था. आपने मुझे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया है; मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं हैं.”

VCK और लेफ्ट पार्टियों को दिया धन्यवाद

विजय ने सरकार बनाने में अपनी पार्टी का साथ देने के लिए कांग्रेस, VCK और लेफ्ट पार्टियों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि एक नए सिस्टम की शुरुआत हो रही है. सच्चे, सेक्युलर और सोशल जस्टिस का एक नया दौर अब शुरू हो रहा है. विजय ने ड्रग्स के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया और कहा कि वह लोगों के पैसे का एक भी पैसा नहीं छुएंगे. विजय ने राहुल गांधी को कांग्रेस सरकार में शामिल होने का ऑफ़र दिया. राहुल गांधी ने कहा, “हम इस पर सोचेंगे.”