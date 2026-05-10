तमिलनाडु में बन गई टीवीके सरकार! विजय ने मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ; मंच पर मौजूद रहे राहुल गांधी

Tamil Nadu CM Oath Ceremony: तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है. तमिलनाडु विधानसभा में 118 के जादुई बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए विजय को पांच दिन, राज्यपाल के साथ चार बैठकें और संभावित सहयोगियों के साथ लगातार बातचीत करनी पड़ी. 51 साल के अभिनेता से राजनेता बने विजय, जिनकी पार्टी TVK ने पिछले महीने हुए चुनावों में 234 में से 108 सीटें जीती थीं, उन्होंने शनिवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की.

उन्होंने कांग्रेस के पांच विधायकों, विदुथलाई चिरुथाइगल काची (VCK) के दो विधायकों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI-M) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के दो-दो विधायकों के समर्थन का दावा किया.

2 सीटों से जीते हैं विजय

चूंकि विजय दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए हैं और उन्हें एक सीट खाली करनी होगी, इसलिए गठबंधन के पास कुल 120 विधायक हैं. विजय की सरकार तमिलनाडु में पिछले लगभग 60 सालों में पहली ऐसी सरकार है जो न तो DMK की है और न ही AIADMK की.

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मंत्री के रूप में 9 नेताओं ने ली शपथ

टीवीके के एन आनंद, आधव अर्जुन, केए सेनगोट्टैयन और एस कीर्तन उन नौ मंत्रियों में शामिल थे, जिन्होंने विजय के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली.

एन. आनंद – पार्टी के महासचिव और त्यागरायनगर से नवनिर्वाचित विधायक.

आधव अर्जुन- चुनाव प्रचार प्रबंधन के महासचिव और विलिवक्कम से नवनिर्वाचित विधायक.

डॉ. के.जी. अरुणराज – एक पूर्व IRS अधिकारी, जो अब नीति और प्रचार के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं और तिरुचेंगोडु से नवनिर्वाचित विधायक हैं.

के.ए. सेंगोत्तैयन- एक अनुभवी राजनेता और नौ बार के विधायक, जो AIADMK छोड़कर TVK में शामिल हुए; वे पार्टी की कार्यकारी समिति के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं.

पी. वेंकटरमणन- पार्टी के कोषाध्यक्ष और मायलापुर से नवनिर्वाचित विधायक.

आर. निर्मलकुमार- संयुक्त महासचिव और तिरुप्परनकुंद्रम से नवनिर्वाचित विधायक.

राजमोहन (राजमोहन अरुमुगम)- प्रचार सचिव और एग्मोर से नवनिर्वाचित विधायक.

डॉ. टी.के. प्रभु – एक दंत चिकित्सक से राजनेता बने व्यक्ति, जो शिवगंगा पूर्वी जिला पार्टी सचिव और कराईकुडी से नवनिर्वाचित विधायक के रूप में कार्यरत हैं.

सेल्वी एस. कीर्तना – विरुधुनगर जिले से नवनिर्वाचित विधायक, जो नए मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरा बनने जा रही हैं.

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