दो बेटे और पति की मौत, 80 साल की महिला ने मंदिर में दान किए इतने करोड़, चेक देख हैरान रह गया पुजारी

Kashi Vishwanath Donation: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आस्था, भक्ति और अपनों की यादों को अमर करने की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली. तमिलनाडु की एक 80 साल की महिला ने अपने गुज़र चुके पति और दो बेटों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को कुल ₹3 करोड़ दान किए. मंदिर प्रशासन ने दान स्वीकार कर लिया और कहा कि तय नियमों के मुताबिक, इस पैसे का इस्तेमाल धार्मिक और जनकल्याण के कामों में किया जाएगा.

पति और दो बेटों की याद में करोड़ों का दान

मिली जानकारी के मुताबिक, बुज़ुर्ग महिला के पति और दो बेटों का निधन हो चुका है. अपने परिवार को खोने के गहरे दुख के बीच, उन्होंने उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए बाबा विश्वनाथ के चरणों में ₹3 करोड़ समर्पित करने का फैसला किया. महिला ने अपने दो गुज़र चुके बेटों के नाम पर ₹2 करोड़ और अपने पति की याद में मंदिर के अन्नक्षेत्र के लिए ₹1 करोड़ का चेक मंदिर प्रशासन को सौंपा.

डिविजनल कमिश्नर को ईमेल से दी गई जानकारी

बताया गया कि वाराणसी डिविजनल कमिश्नर एस. राजलिंगम को ईमेल से जानकारी मिली कि एक महिला मंदिर को दान देने के लिए उनसे मिलना चाहती है. 12 जुलाई को महिला अपने मैनेजर के साथ डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस पहुंची और ₹3 करोड़ (US$1.2 मिलियन) का चेक दिया. ज़रूरी फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने दान स्वीकार कर लिया.

अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती थी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु की रहने वाली यह महिला इस दान को पब्लिक नहीं करना चाहती थी. उसने अपने दोनों बेटों को 31 और 28 साल की उम्र में खो दिया था, और उसके कुछ समय बाद ही उसके पति की भी मौत हो गई थी. इस असहनीय दुख को झेलने के बाद, उसने उनकी याद में काशी विश्वनाथ मंदिर में यह खास दान किया.

प्रार्थना और मोक्ष के लिए प्रार्थना

दान करने के बाद, महिला ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ की पूजा-अर्चना की और अपने पति और बेटों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना की. मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनके इमोशनल और भक्ति से भरे समर्पण की तारीफ़ की.

धार्मिक और जनकल्याण के कामों के लिए किया जाएगा इस्तेमाल

मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, भक्त के दान किए गए इस पैसे का इस्तेमाल नियमों के मुताबिक धार्मिक कामों, अन्नक्षेत्र और जनकल्याण के कामों के लिए किया जाएगा. देश-विदेश से लाखों भक्त अपनी आस्था, इच्छाओं और जीवन में खुशियों की कामना लेकर काशी विश्वनाथ धाम आते हैं.

कई भक्त अपने निजी दुखों और अपनों की याद में बाबा के चरणों में खास भेंट भी चढ़ाते हैं. तमिलनाडु की इस बुज़ुर्ग महिला का यह दान ऐसी ही गहरी आस्था और समर्पण का एक इमोशनल उदाहरण बन गया है.