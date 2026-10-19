Tamil Nadu Weather Update: दिल्ली में राहत तो तमिलनाडु में आफत, 24 अक्टूबर तक तेज बारिश का अलर्ट

Tamil Nadu Weather Update: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 देशभऱ से विदा हो चुका है. बावजूद इसके कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है. खासतौर से दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. तमिलनाडु के कई जिलों में बहुत भारी बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर जगहों पर 20 सेमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि 19 से 24 अक्टूबर तक पूरे राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.



क्षेत्रीय मौसम केंद्र (RMC) के अनुसार, चेन्नई में छह जगहों पर (जिसमें पैरिस भी शामिल है) पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा, 36.3 सेमी बारिश दर्ज की गई. शहर की 12 अन्य जगहों पर 11.5 सेमी से ज्यादा भारी से बहुत भारी बारिश हुई है, क्योंकि इस इलाके में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय है. पूर्वोत्तर मॉनसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में आमतौर पर भारी बारिश होती है. यह मानसून हर साल आधिकारिक तौर पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच आता है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 24 अक्टूबर तक इस राज्य के साथ-साथ केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है.

करीब 15 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी

RMC के एक अपडेट के अनुसार, 21 अक्टूबर तक तमिलनालु की राजधानी चेन्नई के अलावा चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलुर, तिरुवन्नामलाई, कांचीपुरम, इरोड, नीलगिरी, कोयंबटूर, कृष्णगिरि, सलेम, तिरुवल्लुर, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर और अरियालुर जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, साथ ही एक-दो स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है. इन इलाकों में 24 अक्टूबर तक भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं

राहत और पुनर्वास के लिए तैयारी तेज

बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पैरीज़ के अलावा, काथीवक्कम (उत्तरी चेन्नई) में 34 सेमी, मध्य चेन्नई में 27 सेमी, तिरुवोट्टियुर और एन्नोर में 22 सेमी, और चेन्नई के एमजीआर नगर में 19 सेमी बारिश दर्ज की गई. तमिलनाडु सरकार ने बताया कि भारी बारिश के बावजूद, पिछले 24 घंटों में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई बड़ा हादसा हुआ। भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने अलग-अलग इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों की देखरेख के लिए वरिष्ठ मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को तैनात किया है.

NDRF की टीमों को किया गया एक्टिव

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की एक टीम को लगाया गया है, जबकि भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की चार टीमों को भी तैयार रखा गया है. भारी बारिश के कारण राहत कार्यों में लगभग 15,000 सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं. इसके अलावा, जलमग्न इलाकों से पानी निकालने के लिए लगभग 650 इलेक्ट्रिक मोटर पंप और ट्रैक्टर पर लगे पंपों को काम में लगाया गया है.

कई जगहों पर आंधी-तूफान का भी अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, यह भारी बारिश उत्तरी तमिलनाडु और उससे सटे दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर, समुद्र तल से 4.5 से 5.8 किमी की ऊंचाई पर बने ‘अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन’ (ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण) के कारण हो रही है. तमिलनाडु और कराईकल के बाकी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि एक-दो जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है.

चेन्नई में भारी बारिश की संभावना

तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (TNSDMA) ने सभी स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को एक फ्लैश SMS भेजा, जिसमें लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई। अलर्ट में कहा गया कि चेन्नई में भारी बारिश की संभावना है. लोगों से सुरक्षित रहने का अनुरोध है. कृपया मौसम के आधिकारिक पूर्वानुमान और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें.