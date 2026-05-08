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तमिलनाडु को कल मिलेगा नया सीएम, विजय ने राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र; सुबह 11 बजे लेंगे शपथ

Thalapathy Vijay CM Oath Cermony: TVK प्रमुख विजय थलापति तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. वह कल यानी 9 मई 2026 को सुबह 11:00 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे. आज इससे पहले, उन्होंने 118 विधायकों के समर्थन पत्र राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया.

By: Shristi S | Published: May 8, 2026 8:20:19 PM IST

विजय थलापति कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे
विजय थलापति कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे


Tamil Nadu New CM Oath Cermony: TVK प्रमुख विजय थलापति तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. वह कल यानी 9 मई 2026 को सुबह 11:00 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे. आज इससे पहले, उन्होंने 118 विधायकों (MLAs) के समर्थन पत्र राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया.

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में, TVK ने 108 सीटों पर जीत हासिल की. ​​इनमें से, विजय थलापति ने खुद दो सीटों पर जीत दर्ज की. नतीजतन, विजय को अब इन दो सीटों में से एक खाली करनी होगी; इस प्रकार, TVK की प्रभावी संख्या 107 विधायकों की रह जाएगी. इसके अलावा, थलापति को IUML, CPI, CPM और VCK से दो-दो विधायकों का, साथ ही कांग्रेस पार्टी के पांच विधायकों का समर्थन प्राप्त है.

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शपथ ग्रहण समारोह कहां होगा?

चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में विजय के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी संभाली है. इसी मंच से विजय थलापति कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे.

यह गौरतलब है कि, हालांकि विजय की TVK ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतीं, जो पूर्ण बहुमत के आंकड़े से कम है फिर भी यह सबसे बड़े एकल गुट के रूप में उभरी. उन्होंने इससे पहले राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था; हालांकि, राज्यपाल ने उन्हें 118 विधायकों के समर्थन पत्र जमा करने का निर्देश दिया था.

विजय को कितनी सीटों का योगदान मिला?

बहुमत के लिए ज़रूरी 118 सीटों के जादुई आंकड़े को देखें, तो विजय के पास अभी 108 सीटें हैं.  इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, उन्होंने पांच और सीटें हासिल कीं. इससे विजय की कुल सीटों की संख्या 113 हो गई. अब, CPI के दो, CPI(M) के दो और VCK के दो विधायक भी विजय की TVK पार्टी के साथ आ गए हैं. इस तरह, इन चार पार्टियों के समर्थन से, विजय न सिर्फ़ बहुमत के लिए ज़रूरी जादुई आंकड़े तक पहुंच गए हैं, बल्कि उन्होंने इसे एक सीट से पार भी कर लिया है.

TVK – 108
इंडियन नेशनल कांग्रेस – 5
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया – 2
कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) – 2
विदुथलाई चिरुथाइगल काची – 2
कुल – 119

अब कल तमिलनाडु को उसका नया सीएम मिलने वाला हैं.

Tags: CM Thalapathy Vijaytamil naduThalapathy Vijaytvk
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