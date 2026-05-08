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विजय को सरकार बनाने के लिए मिला चौतरफा समर्थन, कांग्रेस समेत 3 पार्टियों के साथ से बहुमत का आंकड़ा पार

TVK Majority: थलापति विजय के लिए अब तमिलनाडु में सरकार बनाने का रास्ता साफ नजर आ रहा है क्योंकि पार्टी को कांग्रेस के साथ-साथ वामपंथी पार्टियों का साथ मिल रहा है, ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि किस पार्टी ने कितने सीटों का योगदान दिया है.

By: Shristi S | Published: May 8, 2026 4:52:32 PM IST

तमिलनाडु में विजय को सरकार बनाने के लिए मिला चौतरफा समर्थन
तमिलनाडु में विजय को सरकार बनाने के लिए मिला चौतरफा समर्थन


Thalapathy Vijay TVK Majority: तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच, थलापति विजय को जबरदस्त राजनीतिक समर्थन मिला है. वामपंथी पार्टियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), CPI(M), और VCK ने विजय की पार्टी TVK को अपना समर्थन देने का फ़ैसला किया है.

नतीजतन, विजय की TVK, जो 108 सीटों के साथ एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी थी, अब विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए जरूरी संख्या जुटा चुकी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि हर पार्टी ने विजय को कितनी सीटों का योगदान दिया है.

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हर पार्टी ने कितनी सीटों का योगदान दिया?

बहुमत के लिए ज़रूरी 118 सीटों के जादुई आंकड़े को देखें, तो विजय के पास फ़िलहाल 108 सीटें हैं. (यह ध्यान देने वाली बात है कि इन सीटों में से दो सीटें विजय ने खुद जीती हैं). इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उन्हें पांच और सीटें मिलीं. इससे विजय की कुल सीटों की संख्या 113 हो गई. अब, CPI के दो विधायक, CPI(M) के दो, और VCK के दो विधायक भी विजय की TVK के साथ जुड़ गए हैं. इस तरह, इन चार पार्टियों के समर्थन से, विजय न सिर्फ़ बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े तक पहुंच गए हैं, बल्कि उन्होंने इसे एक सीट से पार भी कर लिया है.

  • TVK – 108
  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस – 5
  • भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी – 2
  • कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) – 2
  • विदुथलाई चिरुथाइगल काची – 2
  • कुल – 119

रिपोर्टों के अनुसार, थलापति विजय अब चार राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाने के लिए तैयार हैं. उनकी पार्टी, तमिझगा वेट्री कज़गम (TVK) को कई राजनीतिक संगठनों से खुला समर्थन मिला है. रिपोर्टों से पता चलता है कि अधव अर्जुन, विजय के पट्टिनपक्कम स्थित आवास पर पहुंचे हैं. इस बीच, TVK को समर्थन देने का फ़ैसला औपचारिक रूप से CPI की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान लिया गया.

Tags: congresstamil naduThalapathy Vijay
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