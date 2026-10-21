Tamil Nadu School Holiday: तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश, स्कूल बंद; IMD ने 26 अक्टूबर तक जारी किया अलर्ट

Tamil Nadu School Close: एक ओर जहां उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक देने शुरू कर दी है तो वहीं पर दक्षिण के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है. तमिलनाडु में भारी बारिश को देखते हुए राजधानी चेन्नई के अलावा चार अन्य जिलों के स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है. रात भर हुई भारी बारिश के बाद चेन्नई के अन्ना सलाई और वुड्स रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया. मीनांबक्कम और नुंगमबक्कम में मौसम केंद्रों ने क्रमशः 12 सेमी और 11 सेमी वर्षा दर्ज की, इसके बाद तारामणि (10 सेमी) माधवरम (9 सेमी), विल्लीवक्कम और नंदनम (8 सेमी) दर्ज किए गए. जिला अधिकारियों के अनुसार, भारी बारिश के कारण चेन्नई सहित तमिलनाडु के पांच जिलों में स्कूल बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को बंद हैं.

वहीं, मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के कलेक्टरों ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है, जबकि बारिश के कारण रानीपेट जिले में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया है. ताजा मौसम प्रणाली के कारण तमिलनाडु में 26 अक्टूबर तक भारी वर्षा होने की संभावना है

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के आंकड़ों के अनुसार, चेन्नई और उसके आसपास के कई स्थानों पर बुधवार (21 अक्टूबर) सुबह 6 बजे तक भारी बारिश हुई। मीनंबक्कम और नुंगमबक्कम में मौसम केंद्रों ने क्रमशः 12 सेमी और 11 सेमी वर्षा दर्ज की, इसके बाद तारामणि (10 सेमी) माधवरम (9 सेमी), विल्लीवक्कम और नंदनम (8 सेमी) दर्ज किए गए. कोयंबटूर, कांचीपुरम, रामनाथपुरम थूथुकुडी और कन्नियाकुमारी सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश हुई.

किन जिलों में होगी तेज बारिश

IMD के नवीनतम मौसम अपडेट के अनुसार, बुधवार (21 अक्टूबर) सुबह के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है, उनमें चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, तंजावुर, पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी शामिल हैं.

दक्षिणी जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मानसून के दौरान अस्पतालों की तैयारियों को पुख्ता रखें और स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखें. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक नए सिस्टम के कारण 26 अक्टूबर तक पूरे तमिलनाडु में भारी बारिश होने की संभावना है. IMD ने तिरुनेलवेली और थूथुकुडी सहित कुछ दक्षिणी जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है, क्योंकि वहां बुधवार (21 अक्टूबर) और गुरुवार (22 अक्टूबर) को भारी से बहुत भारी बारिश (20 सेमी तक) हो सकती है.