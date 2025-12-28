Home > देश > पानी के अंदर 11 साल की बच्ची ने किया ऐसा नृत्य, लोगों की फटी रह गई आंखें, अनोखे अंदाज में दी प्लास्टिक को चुनौती

पुडुचेरी (Puduchhery) से बेहद ही हैरान करने वाला मामला (Shocking Case) सामने आया है, जिसने सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. बच्चे के पानी के अंदर नृत्य (Under Water Dance Performance) का वीडियो सोशल मीडिया (Video Goes Viral) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

December 28, 2025

11 Year Old Girl Performs Bharatanatyam Underwater to Fight Plastic Pollution in Puducherry:  जहां 11 सास की उम्र में आजकल के बच्चे फोन से चिपके हुए हैं, तो वहीं, दूसरी तरफ 11 साल की मासूम बच्ची ने वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर को पढ़िए.

11 साल की मासूम ने सभी को किया हैरान

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब तेजी से न सिर्फ वायर हो रहा है, बल्कि जमकर सुर्खियां भी बटोर रहा है. इस वीडियो को जिस किसी न भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई. दरअसल, तमिल नाडु के पुडुचेरी की रहने वाली 11 साल की मासूम थारगई आराधना ने समुद्र के 20 फीट नीचे भरतनाट्यम कर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जंग को एक बहुत बड़ी चुनौती देकर सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. 

बिना किसी मदद और संगीत के उन्होंने पानी के अंदर अपनी नृत्य कला को पेश कर समुद्री प्रदूषण के खतरों को दर्शाने का काम किया है. इतना ही नहीं उन्होंने यह पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए कला और साहस का एक अनोखा संगम पेश कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. जिस किसी ने भी उनके इस वीडियो को देखा वो न सिर्फ हैरान हुआ बल्कि हर कोई उनकी जमकर तारीफ करने में लगा हुआ है.

यहां देखें वायरल वीडियो 



थारगई आराधना ने बनाया एक नया रिकॉर्ड 

पुडुचेरी की रहने वाली 11 साल की थारगई आराधना (Tharagai Aaradhana) ने हाल ही में अपने असाधारण प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ तेजी से खींचा है. इसेक साथ ही उन्होंने रामेश्वरम के तट पर समुद्र के अंदर 20 फीट की गहराई में भरतनाट्यम का प्रदर्शन कर एक नया रिकॉर्ड बनाने में बड़ी कामयाबी भी हासिल की है. 

अंडरवॉटर भरतनाट्यम के मुख्य बिंदु

बिना संगीत और ऑक्सीजन के उन्होंने 20 फीट की गहराई में भरतनाट्यम का नृत्य पेश किया. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अपमे 14 साल के चचेरे भाई अश्विन बाला के साथ मिलकर बिना किसी संगीत और ऑक्सीजन सिलेंडर के, केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण (Breath Control) रखकर नृत्य करने की कला को सिख लिया है. उनके इस नृत्य का सिर्फ मुख्य उद्देश्य यह है कि समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना था. इसके अलावा उन्होंने अपने नृत्य की मुद्राओं के जरिए यह दिखाया कि कैसे प्लास्टिक समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वजहों में से एक माना जाता है. 

फिलहाल, उन्होंने समुद्र के अंदर 20 फीट भरतनाट्यम का नृत्य पेश कर न सिर्फ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है बल्कि प्लास्टिक से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर लोगों को एक तरह से सख्त संदेश भी दिया है. 

