Home > देश > Instagram पर Influencer ने दिखाए करोड़ों के जेवर, बच्चे पर बरसाए 500-500 के नोट; वहां चोरों ने बनाई लिस्ट, घर में घुसे और कर दिया कांड!

Instagram पर Influencer ने दिखाए करोड़ों के जेवर, बच्चे पर बरसाए 500-500 के नोट; वहां चोरों ने बनाई लिस्ट, घर में घुसे और कर दिया कांड!

Tamilnadu Influencer house Theft Case: तमिलनाडु की YouTuber और सोशल मीडिया Influencer मधुमिता के घर से करीब 1 करोड़ रुपये के सोने-डायमंड के गहने और कैश चोरी हो गया. पुलिस सोशल मीडिया वीडियोज की भी जांच कर रही है.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 27, 2026 4:13:53 PM IST

Instagram पर सोना-चांदी-हीरे के गहने दिखाती थी Influencer, बच्चे पर बरसाए 500-500 के नोट; उधर लिस्ट बना रहे थे चोर, फिर घर में घुसे और कर दिया कांड!
Instagram पर सोना-चांदी-हीरे के गहने दिखाती थी Influencer, बच्चे पर बरसाए 500-500 के नोट; उधर लिस्ट बना रहे थे चोर, फिर घर में घुसे और कर दिया कांड!


Tamilnadu Influencer house Theft Case: सोशल मीडिया पर अपनी रईसी, कैश और बेशकीमती गहनों का दिखावा करना तमिलनाडु की एक पॉपुलर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर मधुमिता (Madhumitha) को बहुत भारी पड़ गया. तमिलनाडु के नागरकोइल (Nagercoil) में रहने वाली और 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली मधुमिता अक्सर अपने इंस्टाग्राम रील्स और वीडियो में पैसों की गड्डियां, डायमंड और सोने के भारी-भरकम गहनों की नुमाइश करती थीं. एक वायरल वीडियो में तो वह अपने छोटे बच्चे पर 500-500 के नोटों की गड्डियां बरसाते हुए नजर आई थीं और यह दावा भी करती थीं कि वह हर महीने सोना खरीदती हैं. लेकिन उनका यही शौक उस वक्त उनके लिए जी का जंजाल बन गया जब चोरों ने उनकी इसी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखकर उनके घर पर बड़ा हाथ साफ कर लिया. 

जब उनका परिवार कुछ समय के लिए तिरुनेलवेली गया था या हाल ही में वीआईपी गार्डन स्थित घर से बाहर गया था, तो पीछे से चोरों ने घर का ताला तोड़कर तिजोरी में रखे करीब 118 से 120 सोवरन (सोने-चांदी के गहने और डायमंड) और 50,000 नकद चुरा लिए. इस चोरी में परिवार को करीब 1 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है. जब परिवार वापस लौटा और खुली हुई अलमारी व गायब सामान देखा, तो उनके होश उड़ गए. अब पुलिस इसी सोशल मीडिया ट्रेल और वायरल वीडियो को आधार बनाकर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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सोशल मीडिया पर रईसी का दिखावा पड़ा भारी

मधुमिता सोशल मीडिया पर अपनी लैविश लाइफस्टाइल को लेकर काफी मशहूर थीं. वह लगातार ऐसे वीडियो शेयर करती थीं जिसमें वे भारी मात्रा में सोना, डायमंड और कैश दिखाती थीं. एक पुराने रील में तो उन्होंने यह तक कहा था कि उन्हें अपनी कीमती चीजों को संभालना अच्छे से आता है, लेकिन चोरों ने उनके घर में सेंध लगाकर उनके इस दावे को गलत साबित कर दिया. पुलिस को पूरा शक है कि चोरों ने लंबे समय से उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रखी होगी और उनकी लोकेशन व संपत्ति का अंदाजा लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया.

1 करोड़ रुपये के गहने और कैश साफ कर गए चोर

कन्नियाकुमारी के नागरकोइल स्थित उनके घर पर जब परिवार बाहर गया हुआ था, तब चोरों ने वीआईपी गार्डन वाले घर को अपना निशाना बनाया. घर के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 120 सोवरीन (सोना और डायमंड के गहने) और 50 हजार रुपये नकद गायब मिले. कुल मिलाकर चोर करीब 1 करोड़ रुपये के जेवर और कैश लेकर रफूचक्कर हो गए. लौटने पर जब परिवार को इस बड़ी चोरी का पता चला, तो इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस जांच में जुटी, 50000 फॉलोअर्स वाले वीडियोज बने सुराग

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई. फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और फॉरेसिक टीम ने घर से साक्ष्य जुटाए हैं, साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 विशेष टीमों (Special Teams) का गठन किया है. अब पुलिस उन सोशल मीडिया वीडियोज को भी बारीकी से जांच रही है, जिनमें मधुमिता ने अपने घर की संपत्ति और कैश का प्रदर्शन किया था, ताकि चोरों तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सके.

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Tags: Tamilnadu News
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