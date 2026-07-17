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इंसानियत शर्मसार! सड़क पर खेल रही थी मासूम, तभी आ धपका दरिंदा; घर ले जाकर किया कुकर्म

Tamil Nadu Crime News: तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई. जहां एक ड्राइवर ने चार साल की बच्ची के साथ हैवानियत की. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 17, 2026 1:22:41 PM IST

तमिलनाडु में एक ड्राइवर ने मासूम बच्ची के साथ की हैवानियत
तमिलनाडु में एक ड्राइवर ने मासूम बच्ची के साथ की हैवानियत


पुलिस ने गुरुवार को बताया कि तमिलनाडु के कोयंबटूर के पास 36 वर्षीय एक सरकारी बस चालक को चार साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह घटना मंगलवार को हुई जब ड्राइवर ने सड़क पर खेल रही पीड़िता को फुसलाकर अपने घर में ले जाकर यह जुर्म किया. बाद में बच्ची ने अपने माता-पिता को बताया, जिन्होंने पेरूर महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पेरूर ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी बस चालक शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है. नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, ‘आरोपी पर बच्ची के यौन उत्पीड़न का आरोप है. उसके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.’ इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और कानून-व्यवस्था की स्थिति की आलोचना की.

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बीजेपी के नेता ने जताई नाराजगी

BJP की पूर्व MLA वनथी श्रीनिवासन ने इस घटना पर हैरानी जताई और कहा, ‘यह बहुत निंदनीय है कि महिलाओं को मां, बहन और बेटी के रूप में देखने का नैतिक मूल्य गिर गया है, और बिगड़े हुए दिमाग की वजह से छोटे बच्चों के खिलाफ भी अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं.’ एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सरकार बदलने के बाद भी ऐसे क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है. जो यह दिखाती है कि TVK सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फेल हो रही है.

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Tags: crime newsTamilnadu News
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