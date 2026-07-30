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Mid Day Meal News: क्या अब छात्रों को परोसी जाएगी चिकन बिरयानी?तमिलनाडु में मिड-डे मील को लेकर नई तैयारी, बच्चों के लिए आया बड़ा प्रस्ताव

Tamil Nadu Mid Day Meal Proposal: तमिलनाडु सरकार सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील में सप्ताह में एक बार चिकन बिरयानी शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. जानिए पूरा मामला.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 30, 2026 6:27:08 PM IST

क्या अब छात्रों को परोसी जाएगी चिकन बिरयानी
क्या अब छात्रों को परोसी जाएगी चिकन बिरयानी


Tamil Nadu Mid Day Meal: सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड-डे मील को लेकर तमिलनाडु में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राज्य सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सप्ताह में एक दिन छात्रों को चिकन बिरयानी परोसने की बात कही गई है. फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रस्ताव सामने आने के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है.
 
तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के सामने सुझाव रखा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार चिकन बिरयानी दी जाए. उनका मानना है कि इससे बच्चों को स्वाद के साथ बेहतर पोषण भी मिल सकता है.अभी सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और इसे लेकर कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है.

मिड-डे मील योजना में पहले भी हुए बदलाव

मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में अलग-अलग सरकारों ने समय-समय पर मिड-डे मील योजना को मजबूत किया है. पहले इस योजना की शुरुआत हुई, फिर इसमें अंडे जोड़े गए और बाद में पोषण बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए गए. अब उसी क्रम में चिकन बिरयानी को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है.

 कैसे शुरू हुई थी यह योजना?

स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की पहल तमिलनाडु में काफी पहले शुरू हुई थी. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ाना था. बाद में यह मॉडल देश के कई अन्य राज्यों में भी अपनाया गया.

नाश्ता योजना भी पहले से चल रही

राज्य में मिड-डे मील के अलावा प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए नाश्ता योजना भी संचालित की जा रही है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को स्कूल के दौरान पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिल सके.

 मेन्यू में बदलाव की भी तैयारी

राजमोहन ने संकेत दिए हैं कि सिर्फ चिकन बिरयानी ही नहीं, बल्कि मौजूदा नाश्ते और भोजन के मेन्यू को भी अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाने पर काम किया जा रहा है. सरकार चाहती है कि बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन मिले, जिससे उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों पर सकारात्मक असर पड़े.

 दूसरे राज्यों में क्या मिलता है?

देश के अलग-अलग राज्यों में मिड-डे मील का मेन्यू स्थानीय जरूरतों और परंपराओं के अनुसार तय किया जाता है. कहीं चावल-दाल और सब्जी दी जाती है, तो कई राज्यों में अंडा, दूध या अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी भोजन का हिस्सा हैं.

Tags: Chicken Biryanieducation newsmid-day mealSchool MealTamil Nadu News
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