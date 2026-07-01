Home > क्राइम > रात में साथ थे, सुबह मिली दोनों की लाश…फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, ऑनर किलिंग या आत्महत्या? जानें पूरा मामला

रात में साथ थे, सुबह मिली दोनों की लाश…फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, ऑनर किलिंग या आत्महत्या? जानें पूरा मामला

Tamil Nadu Love Affair Case: तमिलनाडु के मयिलादुथुरै जिले में प्रेम संबंधों से जुड़ी एक दुखद घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. गांव के बाहर बने एक फूस के शेड में एक युवक और किशोरी के शव फंदे से लटके मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. जहां युवक का परिवार इसे ऑनर किलिंग बता रहा है, वहीं पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हुए सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 1, 2026 12:33:27 PM IST

तमिलनाडु में प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत
तमिलनाडु में प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत


Tamil Nadu Love Affair Case: मामला थरंगमबाड़ी के निकट स्थित सथानागुडी गांव का है. मृतकों की पहचान 19 वर्षीय पार्थिबन और 16 वर्षीय एक लड़की के रूप में हुई है. पार्थिबन पड़ोसी पुदुपालयम गांव का निवासी था और राजमिस्त्री के रूप में काम करता था. वहीं लड़की ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पूरी की थी और आगे कॉलेज में प्रवेश लेने की तैयारी कर रही थी. ग्रामीणों के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे. जब इस रिश्ते की जानकारी लड़की के परिजनों को हुई तो दोनों परिवारों के बीच तनाव और विवाद बढ़ने लगा. बताया जा रहा है कि रिश्ते को लेकर दोनों पक्षों में लगातार मतभेद बने हुए थे.

तड़के शेड में मिले दोनों के शव

घटना उस समय सामने आई जब तड़के करीब तीन बजे गांव के बाहरी हिस्से में बने एक फूस के शेड में दोनों के शव अलग-अलग फंदों से लटके हुए पाए गए. सुबह जानकारी फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

You Might Be Interested In

अलग-अलग समुदाय से थे दोनों

पुलिस के अनुसार युवक और लड़की अलग-अलग समुदायों से संबंध रखते थे. इसी वजह से घटना के बाद किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश और उप पुलिस अधीक्षक सरवनन समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

परिवार ने उठाए ऑनर किलिंग के सवाल

पार्थिबन के परिजनों का कहना है कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि ऑनर किलिंग का हो सकता है. उनका आरोप है कि दोनों के प्रेम संबंधों का लगातार विरोध किया जा रहा था और इसी कारण उनकी हत्या की गई. परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

दूसरे पक्ष ने लगाया तोड़फोड़ का आरोप

दूसरी ओर लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद दूसरे पक्ष से जुड़े कुछ लोगों ने उनके घर और वाहनों को नुकसान पहुंचाया. पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है और संबंधित तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयानों को दर्ज किया जा रहा है और मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मौत के कारणों को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और घटनास्थल से जुटाए गए अन्य सबूतों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला आत्महत्या का है, हत्या का है या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण मौजूद है.

Tags: tamil nadu love affair case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026

किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 30, 2026

बिना ज्योतिष के चक्कर काटे, ऐसे मजबूत करें अपने 9...

June 30, 2026

सुकून की नींद के लिए आजमाईए 8 धांसू नुस्खे!

June 30, 2026

3 जुलाई को ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 30, 2026

कैसा रहा अविका गौर का चाइल्ड आर्टिस्ट से फिल्मों तक...

June 30, 2026
रात में साथ थे, सुबह मिली दोनों की लाश…फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, ऑनर किलिंग या आत्महत्या? जानें पूरा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रात में साथ थे, सुबह मिली दोनों की लाश…फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, ऑनर किलिंग या आत्महत्या? जानें पूरा मामला
रात में साथ थे, सुबह मिली दोनों की लाश…फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, ऑनर किलिंग या आत्महत्या? जानें पूरा मामला
रात में साथ थे, सुबह मिली दोनों की लाश…फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, ऑनर किलिंग या आत्महत्या? जानें पूरा मामला
रात में साथ थे, सुबह मिली दोनों की लाश…फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, ऑनर किलिंग या आत्महत्या? जानें पूरा मामला