तमिलनाडु की जेल में एक कैदी को पड़ा मिर्गी का दौरा, देखते ही देखते रात के अंधेरे में 17 ने कर दिया कांड

Tamil Nadu jail Convicts Escape: तमिलनाडु के थेनी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जेल में बंद खूंखार कैदियों में से एक ने मिर्गी का दौरा पड़ने की एक्टिंग की. इसके बाद मौका मिलते ही 17 कैदी जेल से फरार हो गए. कैदियों ने जेल से फरार होने की घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया. इसके बाद पूरे तमिलनाडु में हड़कंप मच गया.

चेन्नई से 500 किमी दूर का है मामला

कैदियों के जेल से फरार होने की यह घटना सोमवार देर रात थेनी ज़िले के थेक्कम्पट्टी स्थित जेल में हुई, जो चेन्नई से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में है. IGP साउथ ज़ोन विजयेन्द्र एस. बिदारी ने बताया कि सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) की रात 11 बजकर 20 मिनट पर पुलिस को जेल प्रशासन से सूचना मिली कि कैदी जेल से भाग गए हैं, जिनकी संख्या 17 बताई गई है.

बाद में मीडिया को भी जानकारी दी गई कि तमिलनाडु के थेनी ज़िले की एक जेल में अलग-अलग सज़ा काट रहे 17 कैदी सोमवार को फरार हो गए. उन्हें पकड़ने के लिए 17 टीमें बनाई गई हैं. पुलिस अधिकारी के अनुसार, कैदियों ने भागने के लिए एक चाल चली. प्लानिंग के तहत उन्होंने नाटक किया कि उनमें से एक को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है. जेल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मरीज को देखना शुरू किया. इस बीच मौका पर 17 कैदी फरार हो गए.

मिर्गी का नाटक, फिर जेल से फरार

भागने से पहले कैदियों ने कथित तौर पर जेल प्रशासन को बताया कि उनमें से एक को दौरे पड़ रहे हैं और उसे मेडिकल मदद की जरूरत है.

IGP साउथ ज़ोन विजयेन्द्र एस. बिदारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कैदियों ने यह नाटक किया कि उनमें से एक की तबीयत खराब है और उसे दौरे या मिर्गी की समस्या हो रही है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारे पास कैदियों की सही संख्या और उनके बारे में पूरी जानकारी मौजूद है. अभी इन जानकारियों को साझा करना ठीक नहीं होगा. हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं. पुलिस अधीक्षक के. एस. प्रवीण गौतम इस जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और फरार कैदियों को पकड़ने के लिए 17 टीमें बनाई गई हैं.

एक कैदी पकड़ा गया

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 17 आरोपियों में से एक को जेल के पास के इलाके से पकड़ लिया गया है. अधिकारी ने कहा कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है. वह जेल के पीछे जंगल वाले इलाके में छिपा हुआ था. पुलिस ने इडुक्की, मदुरै और डिंडीगुल जैसे पड़ोसी जिलों की सीमाओं पर अस्थायी चेक-पोस्ट बनाए हैं. अधिकारी ने आगे बताया कि फरार कैदियों की जानकारी और उनकी तस्वीरें साझा कर दी गई हैं, ताकि उन्हें पकड़ा जा सके.

जेल से कैदियों के एक साथ भागने की यह घटना, 13 अक्टूबर को चेन्नई के पास पुझल की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल से दो कैदियों के भागने के एक हफ्ते बाद हुई है. उन कैदियों को पकड़ने के लिए 14 विशेष टीमें बनाई गई थीं. पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और दो दिन बाद चेन्नई में दोनों फरार कैदियों को पकड़ लिया.