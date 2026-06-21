Home > देश > तमिलनाडु में बड़ा हादसा! सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक, 7 महिला कर्मचारियों की मौत; 65 से ज्यादा झुलसे

तमिलनाडु में बड़ा हादसा! सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक, 7 महिला कर्मचारियों की मौत; 65 से ज्यादा झुलसे

By: Shivani Singh | Published: June 21, 2026 5:13:02 PM IST

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रविवार को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर ज़िले में एक सीफ़ूड एक्सपोर्ट फ़ैक्टरी में अमोनिया गैस लीक हो गई. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में सात महिला कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 65 से ज़्यादा लोग घायल हो गए; घायलों में से नौ अभी वेंटिलेटर पर हैं. गैस लीक ‘सेंट पीटर पॉल सीफ़ूड्स एक्सपोर्ट्स’ यूनिट में हुई.

घटना की जानकारी मिलने पर, अरक्कोणम में 4थी बटालियन हेडक्वार्टर से NDRF की 30 सदस्यों वाली टीम को घटनास्थल पर भेजा गया. हालात को देखते हुए, NDRF की टीम गैस का पता लगाने वाले उपकरणों और केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) आपदाओं से निपटने के लिए खास उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुँची.

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9 मरीज़ों को चेन्नई भेजा गया

ज़िला कलेक्टर एस. कविता ने बताया कि 46 मरीज़ों को वेल्स हॉस्पिटल और 21 को वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इनमें से नौ गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया. इस घटना से प्रभावित ज़्यादातर कर्मचारी 24 से 25 साल की युवा महिलाएँ हैं. उन्होंने बताया कि मरीज़ों की नब्ज़ और ब्लड प्रेशर की निगरानी की जा रही है. हालाँकि कई मरीज़ों का ब्लड प्रेशर कम है, लेकिन उनकी कम उम्र को देखते हुए उनके ठीक होने की उम्मीद है.

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