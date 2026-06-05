Annamalai Resignation: अन्नामलाई ने छोड़ा BJP का साथ, नितिन नबीन ने मंजूर किया इस्तीफा, अलग हुए रास्ते

Annamalai Quits BJP: तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया है और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. अन्नामलाई ने सस्पेंस से पर्दा हटाते हुए शुक्रवार (5 जून) को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्नामलाई ने मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप सौंपा. जानकारी के मुताबिक इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक घंटे से ज्यादा देर तक शाह के पास बैठकर मीटिंग करते रहे. माना जा रहा है कि अन्नामलाई ने हाल में दि यात्रा के दौरान अपना इस्तीफाल्ली सौंपा था.

नितिन नबीन ने मंजूर किया इस्तीफा

ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी से नाराजगी के चलते अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है. उनका इस्तीफा नितिन नबीन द्वारा मंजूर भी कर लिया गया है. हालांकि, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह से मिलने के बाद उनके इस्तीफे पर ब्रेक लग जाएगा. बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद से हीसे ही लोग यह अटकलें लगा रहे हैं कि अन्नाअलाई इस्तीफा दे सकते हैं. अन्नामलाई को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा भेजने की बातें चल रही थीं, माना जा रहा है कि अन्नामलाई राज्यसभा जाने के लिए तैयार नहीं थे. इसके चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. हालांकि, लोगों का ऐसा मानना है.

क्या अन्नामलाई बनाएंगे नई पार्टी?

अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद से लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि वे बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी बनाएंगे. लेकिन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्रन ने 4 जून को मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होने कहा था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे अभी तक ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है. हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है. वहीं, नई पार्ट के बारे में उन्होने कहा कि इस बारे में हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है और न ही उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है.