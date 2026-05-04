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DMK का साथ छोड़ विजय का हाथ थामेगी कांग्रेस? तमिलनाडु में बड़े उलटफेर के संकेत!

तमिलनाडु में बड़ा सियासी उलटफेर! क्या DMK का साथ छोड़ विजय से हाथ मिलाएगी कांग्रेस? जानिए थलापति विजय के CM बनने के समीकरण और सत्ता के संघर्ष की पूरी कहानी.

By: Shivani Singh | Published: May 4, 2026 3:48:06 PM IST

DMK का साथ छोड़ विजय का हाथ थामेगी कांग्रेस? तमिलनाडु में बड़े उलटफेर के संकेत!


Will Vijay And Congress Join Hands In Tamil Nadu? तमिलनाडु की सियासत में आज वह ‘पॉलिटिकल बम’ फूट गया है, जिसकी आहट अभिनेता विजय ने अपनी पहली रैली में ही दे दी थी. रुझानों में अपनी पार्टी TVK को सबसे बड़ी शक्ति बनाकर विजय ने न केवल द्रविड़ किलों को हिला दिया है, बल्कि अब गठबंधन के नए समीकरण भी बनने लगे हैं. चर्चा तेज है कि क्या सत्ता में हिस्सेदारी की चाह रखने वाली कांग्रेस अब DMK का पुराना साथ छोड़ ‘थलापति’ विजय का हाथ थामेगी? अगर यह उलटफेर हकीकत में बदलता है, तो तमिलनाडु में दशकों पुराने गठबंधन टूट जाएंगे और एक नए राजनीतिक युग का उदय होगा. क्या कांग्रेस का यह संभावित ‘पावर शिफ्ट’ विजय को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाएगा?

अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के साथ वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. दोपहर 1:15 बजे तक के रुझानों के मुताबिक, TVK 111 सीटों पर बढ़त बनाकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. उन्होंने दशकों से तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज दो द्रविड़ दिग्गजों (DMK और AIADMK) को दूसरे और तीसरे नंबर पर धकेल दिया है. हालांकि, आंकड़ों के खेल को देखें तो अभी ‘पिक्चर अभी बाकी है’. बहुमत के लिए 118 सीटों की जादुई संख्या चाहिए, और इसके लिए हर पोलिंग बूथ की गिनती पूरी होने तक सांसें थमी रहेंगी.

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हार-जीत का बारीक अंतर

TVK फिलहाल 111 सीटों पर आगे है, लेकिन 67 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर है. इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ हार-जीत का अंतर 1,000 वोटों से भी कम है. अगर ये सीटें विजय के पक्ष में झुकती हैं, तो वे आसानी से बहुमत पा लेंगे. लेकिन खतरा भी कम नहीं है उनकी अपनी 111 सीटों में से भी 13 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांटे की टक्कर है और फासला 1,000 से कम वोटों का है.

कौन बनेगा ‘किंगमेकर’?

चूंकि विजय ने बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ा था, ऐसे में बहुमत न मिलने पर उन्हें छोटी पार्टियों का सहारा लेना पड़ सकता है.

PMK (पट्टाली मक्कल कच्ची): डॉ. अंबुमणि रामदास की अगुवाई वाली PMK 5 सीटों पर आगे है और वह सबसे बड़ी ‘डिमांड’ में रहने वाली पार्टी बन सकती है. इतिहास गवाह है कि 2006 में भी जब राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, तब PMK ने DMK को समर्थन दिया था. चूंकि TVK और PMK के बीच कोई बड़ी वैचारिक अनबन नहीं है, इसलिए PMK का NDA छोड़कर विजय के साथ आना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता.

कांग्रेस: कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है. चुनाव से पहले ही DMK के साथ उनके रिश्तों में ‘सत्ता में हिस्सेदारी’ को लेकर खटास देखी गई थी. कांग्रेस का एक धड़ा पहले से ही विजय को एक बेहतर विकल्प मान रहा था. अब जबकि DMK समर्थक माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थागई खुद अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए पाला बदलना और आसान हो सकता है.

अन्य दल: AMMK और DMDK भी एक-एक सीट पर आगे हैं, लेकिन कम सीटों की वजह से उनके पास सौदेबाजी की ताकत कम होगी.

वामपंथी और VCK की दूरी

VCK और वामपंथी दल (CPI, CPI-M) फिलहाल 2-2 सीटों पर आगे हैं. हालांकि विजय उनके लिए दरवाजे खुले रख सकते हैं, लेकिन PMK और कांग्रेस की मौजूदगी के कारण इन दलों का TVK के साथ आना थोड़ा मुश्किल लगता है. विजय ने अपनी पहली बड़ी रैली में ही ‘पॉलिटिकल बम’ फोड़ते हुए सत्ता में हिस्सेदारी का ऑफर दिया था, जिसे तब किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन आज वक्त बदल चुका है. आज वे उस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ वे खुद अपने सहयोगी चुन सकते हैं.

तमिलनाडु की जनता ने उन्हें जो प्यार और जनादेश दिया है, उसकी तुलना AIADMK के संस्थापक एमजी रामचंद्रन (MGR) या टीडीपी के एनटी रामा राव (NTR) के दौर से की जा रही है. अब बस कुछ और घंटों का इंतजार है, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि तमिलनाडु की राजनीति में ‘थलापति’ विजय का राज्याभिषेक अकेले दम पर होगा या गठबंधन के सहारे.

विजय के पिता ने कांग्रेस को दिया ऑफर 

विजय के पिता, एस.ए. चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी को ‘तमिझगा वेट्री कझगम’ (TVK) के साथ गठबंधन करने पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया है. उनका कहना है कि विजय, जो अब अभिनेता से राजनेता बन गए हैं. सत्ता में हिस्सेदारी करने के इच्छुक हैं. अपने बेटे की बदलती छवि पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि विजय समाज और तमिल लोगों की सेवा के लिए समर्पित हैं और जनता के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव सभी पीढ़ियों को आपस में जोड़ता है युवाओं से लेकर बुज़ुर्ग समर्थकों तक.

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