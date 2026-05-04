पिता 5 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री, कई बार हुए अरेस्ट; एम.के. स्टालिन की नेट वर्थ जान पकड़ लेंगे माथा

Mk Stalin: एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के एक पुराने पॉलिटिशियन हैं. उनका पूरा नाम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है. 1 मार्च, 1953 को तमिलनाडु में जन्मे स्टालिन एक जाने-माने पॉलिटिकल परिवार से हैं. उनके पिता, कलैगनार एम. करुणानिधि, पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे. स्टालिन की मां दयालु अम्मल हैं, जो करुणानिधि की दूसरी पत्नी हैं. एम.के. स्टालिन को करुणानिधि का वारिस चुना गया था. वह अभी DMK पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं.

उन्होंने 1996 से 2002 तक चेन्नई के 37वें मेयर के तौर पर काम किया. उन्होंने 2009 से 2011 तक तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया. स्टालिन DMK के पूर्व प्रेसिडेंट एम. करुणानिधि के तीसरे बेटे हैं, जो उनकी दूसरी पत्नी दयालु अम्मल से पैदा हुए हैं. स्टालिन ने मद्रास यूनिवर्सिटी के चेन्नई के न्यू कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया.



2006 के असेंबली इलेक्शन के बाद स्टालिन तमिलनाडु में रूरल डेवलपमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर बने. 3 जनवरी, 2013 को करुणानिधि ने स्टालिन को अपना पॉलिटिकल वारिस बनाया. 4 जनवरी, 2017 को स्टालिन पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट बने. 14 साल की उम्र में स्टालिन ने 1967 के इलेक्शन में पार्टी के लिए कैंपेन किया था. अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान स्टालिन को कई बार अरेस्ट किया गया, पहली बार 1975 में MISA एक्ट के तहत. स्टालिन खुले तौर पर जयललिता की मौत के लिए वीके शशिकला को दोषी ठहराते हैं. उनका कहना है कि अगर जयललिता की मौत की जांच हुई, तो शशिकला हमेशा के लिए जेल में रहेंगी.

एमके स्टालिन की संपत्ति

DMK प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने जब कोलाथुर सीट से अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उसमे उन्होंने अपने परिवार की टोटल प्रॉपर्टी लगभग ₹9 करोड़ बताई. स्टालिन की चल संपत्ति ₹3.3 करोड़ की है, जबकि उनकी पत्नी की ₹1.3 करोड़ की है. इसी तरह, स्टालिन की अचल संपत्ति ₹2.9 करोड़ की है, जबकि उनकी पत्नी की लगभग ₹2 करोड़ की है. कुल मिलाकर, कपल की नेट वर्थ लगभग ₹9 करोड़ है.उनकी पत्नी की चल संपत्ति की तुलना में, इनमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है. 2021 में, उनकी चल संपत्ति ₹30.52 लाख की थी, जिसमें ₹24.77 लाख की पुरानी सोने की ज्वेलरी शामिल थी. 2026 तक उनकी चल संपत्ति बढ़कर ₹1.32 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी.

पांच साल पहले, 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले, स्टालिन ने लगभग ₹7 करोड़ की कुल संपत्ति बताई थी. इसमें ₹4.94 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा की चल संपत्ति शामिल थी. 2021 में, उनकी अचल संपत्ति, जिसमें ज़मीन और रिहायशी इमारतें शामिल हैं, की कीमत ₹2.24 करोड़ थी.