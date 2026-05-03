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Chepauk Assembly Election 2026 Live: क्या उदयनिधि का ‘किला’ रहेगा बरकरार? चेपॉक से पल-पल की अपडेट!

Chepauk Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु चुनाव के नतीजों का दिन! चेपॉक सीट पर क्या उदयनिधि स्टालिन बचा पाएंगे अपना किला? एवीए कसाली से मिल रही कड़ी टक्कर की हर लाइव अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें.

By: Shivani Singh | Published: May 3, 2026 8:33:10 PM IST

Chepauk Assembly Election 2026 Live: क्या उदयनिधि का ‘किला’ रहेगा बरकरार? चेपॉक से पल-पल की अपडेट!


Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज से शुरू होने के साथ ही, सभी की निगाहें कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर टिकी होंगी. ये सीटें चुनाव के अंतिम नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. इस चुनाव में जाने-माने नेताओं, मज़बूत विपक्षी उम्मीदवारों और नए चेहरों के बीच ज़ोरदार मुकाबला देखने को मिला है, जिससे नतीजों को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है.

चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र, जिसे व्यापक रूप से DMK का गढ़ माना जाता है, एक बार फिर चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है. उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें AIADMK के AVA कसाली से चुनौती मिल रही है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन प्राप्त है. इसके अलावा, R. कार्तिकेयन सहित कई अन्य उम्मीदवार भी इस सीट के लिए चुनावी मैदान में हैं. हालाँकि इस निर्वाचन क्षेत्र को DMK के लिए एक सुरक्षित सीट माना जाता है, फिर भी यहाँ जीत के अंतर पर पैनी नज़र रखी जा रही है, ताकि चेन्नई के शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के मिजाज का अंदाज़ा लगाया जा सके.

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चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी सीट के नतीजों और वोटों की गिनती से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए inkhabar.in साथ लाइव (Live) बने रहें.

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