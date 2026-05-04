Tamil Nadu Election Results 2026 Full Winners List: तमिलनाडु में थलापति कि पार्टी नें कितने सीट को किया अपने नाम, देखें 234 सीटों पर कहां किसने मारी बाजी

Tamil Nadu Election Results 2026 Full Winners List: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरी राजनीतिक पटकथा ही बदल दी है. अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी’तमिलगा वेत्री कझगम’ (Tamilaga Vettri Kazhagam) ने पहली ही चुनावी परीक्षा में ही इतिहास रच दिया है. TVK राज्य में 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीटों पर बढ़त बनाकर राज्य की नंबर वन पार्टी बन गई है. तो चलिए जानते हैं कि तमिलनाडु के 234 सीटों पर किसे कहां से जीत मिली है.
पार्टीवार स्थिति
|पार्टी
|जीते हुए
|आगे चल रहे
|कुल
|तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK)
|85
|22
|107
|द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)
|44
|16
|60
|ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK)
|34
|13
|47
|भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
|3
|2
|5
|पट्टाली मक्कल काची (PMK)
|2
|2
|4
|भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग (IUML)
|2
|0
|2
|कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)
|1
|1
|2
|विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK)
|2
|0
|2
|कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M)
|2
|0
|2
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|1
|0
|1
|देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK)
|1
|0
|1
|अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK)
|1
|0
|1
|कुल
|178
|56
|234
तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) को कहां-कहां से मिली जीत?
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|अंतर
|1
|गुम्मिडीपूनडी (1)
|एस. विजयकुमार
|94320
|27945
|2
|पोननेरी (2)
|डॉ. आर. रवि एम.एस
|110439
|55768
|3
|तिरुवल्लूर (4)
|डॉ. टी. अरुणकुमार
|92190
|24760
|4
|पूनमल्ली (5)
|प्रकाशम आर
|161309
|72740
|5
|अवाडी (6)
|आर. रमेश कुमार
|180384
|76311
|6
|अंबत्तूर (8)
|बालमुरुगन जी
|133339
|58781
|7
|माधवरम (9)
|एम.एल. विजयप्रभु
|190462
|94985
|8
|तिरुवोट्टियूर (10)
|सेंथिल कुमार एन
|110067
|53564
|9
|डॉ. राधाकृष्णन नगर (11)
|एन. मैरी विल्सन
|97800
|49668
|10
|पेरम्बूर (12)
|सी. जोसेफ विजय
|120365
|53715
|11
|कोलाथुर (13)
|वी.एस. बाबू
|82997
|8795
|12
|विल्लिवक्कम (14)
|आधव अर्जुन
|66445
|17302
|13
|तिरु-वी-का नगर (15)
|एम. आर. पल्लवी
|69125
|22333
|14
|एग्मोर (16)
|राजमोहन
|53901
|10804
|15
|रॉयपुरम (17)
|के.वी. विजय दामू
|59091
|14249
|16
|थाउज़ेंड लाइट्स (20)
|प्रभाकर जे.सी.डी
|58965
|15141
|17
|अन्ना नगर (21)
|वी.के. रामकुमार
|71375
|21363
|18
|विरुगंबक्कम (22)
|सबरीनाथन आर
|76092
|27086
|19
|सैदापेट (23)
|अरुल प्रकाश एम
|81205
|28514
|20
|थियागराय नगर (24)
|आनंद एन
|51632
|13027
|21
|मायलापुर (25)
|वेंकटारमणन पी
|70070
|28972
|22
|वेलाचेरी (26)
|कुमार आर
|80430
|33305
|23
|श्रीपेरुम्बुदूर (29)
|थेनारासु के
|147611
|54246
|24
|पल्लावरम (30)
|जे. कामाक्षी
|133611
|54693
|25
|ताम्बरम (31)
|डी. सरथकुमार
|118967
|35621
|26
|तिरुपोरूर (33)
|बी. विजयराज
|110095
|39351
|27
|उथिरामेरुर (36)
|मुनिरथिनम जे
|84917
|14223
|28
|कांचीपुरम (37)
|आर.वी. रंजीतकुमार
|91350
|15488
|29
|अरक्कोनम (38)
|वी. गंधिराज
|73776
|23121
|30
|रानीपेट (41)
|तहिरा
|91149
|5787
|31
|वेल्लोर (43)
|एम.एम. विनोथ कन्नन
|73032
|6777
|32
|किलवैथिनंकुप्पम (45)
|थेनरल कुमार ई
|74305
|20255
|33
|गुडियात्तम (46)
|के. सिंधु
|82858
|10097
|34
|उथंगरई (51)
|एन. एलैयाराजा
|70201
|5198
|35
|कृष्णगिरि (53)
|मुकुंधन पी
|89374
|18844
|36
|पेननाग्राम (58)
|गजेन्द्रन एस
|81240
|3165
|37
|कल्लकुरिची (80)
|अरुल विग्नेश सी
|81132
|798
|38
|सेलम पश्चिम (88)
|लक्ष्मणन एस
|120407
|74867
|39
|सेलम उत्तर (89)
|शिवकुमार के
|85710
|14034
|40
|सेलम दक्षिण (90)
|विजय तमिलन पार्थिबन ए
|91371
|33369
|41
|वीरपंडी (91)
|पलानीवेल एम.एस
|79907
|4071
|42
|रसिपुरम (92)
|लॉगेश तमिलसेलवन डी
|74808
|14511
|43
|सेंटहमंगलम (93)
|पी. चंद्रशेखर
|68815
|2655
|44
|तिरुचेंगोडु (96)
|अरुणराज के.जी
|79500
|28172
|45
|कुमारापालयम (97)
|सी. विजयलक्ष्मी
|81179
|7696
|46
|इरोड पूर्व (98)
|एम. विजय बालाजी
|69747
|23966
|47
|इरोड पश्चिम (99)
|के.के. अनंत मोहन
|96836
|22250
|48
|मोडकुरिची (100)
|डी. शन्मुगन
|60715
|2430
|49
|गोबिचेट्टीपालयम (106)
|के.ए. सेंगोट्टैयन
|82612
|16620
|50
|भवानीसागर (107)
|वी.पी. तमिलसेल्वी
|72391
|4569
|51
|अवनाशी (112)
|कमली एस
|84209
|15373
|52
|तिरुप्पुर दक्षिण (114)
|बालमुरुगन एस
|73793
|12901
|53
|पल्लदम (115)
|के. रामकुमार
|121297
|37897
|54
|सुलुर (116)
|एन.एम. सुकुमार
|90531
|4790
|55
|कवुंडमपलयम (117)
|कनिमोझी संतोष
|146466
|42140
|56
|कोयंबटूर उत्तर (118)
|वी. संपथकुमार
|92500
|21992
|57
|सिंगनल्लूर (121)
|के.एस. श्री गिरि प्रसाद
|84163
|19139
|58
|किनाथुकडवु (122)
|विग्नेश के
|99950
|11710
|59
|निलककोट्टई (130)
|अय्यनार आर
|68580
|2925
|60
|मनप्पाराई (138)
|आर. कथिरवन
|83041
|1426
|61
|तिरुवेरुम्बुर (142)
|विजयकुमार (नवलपट्टू)
|89837
|8705
|62
|मुसिरी (145)
|एम. विग्नेश
|71281
|17442
|63
|थुरैयूर (146)
|रविशंकर एम
|66263
|9614
|64
|पेरम्बलूर (147)
|शिवकुमार के
|90882
|14393
|65
|कुड्डालोर (155)
|बी. राजकुमार
|70856
|15519
|66
|तंजावुर (174)
|आर. विजयसरवनन
|87705
|16955
|67
|अरंथांगी (183)
|मोहम्मद फारवस जे
|73244
|10062
|68
|मदुरै पूर्व (189)
|कार्तिकेयन एस
|118777
|16547
|69
|शोळावंदन (190)
|करुप्पैया एम.वी
|63907
|2678
|70
|मदुरै उत्तर (191)
|ए. कल्लनाई
|72853
|18038
|71
|मदुरै दक्षिण (192)
|एम.एम. गोपिसन
|62415
|21529
|72
|मदुरै केंद्रीय (193)
|मदर बदरुद्दीन
|63414
|19128
|73
|मदुरै पश्चिम (194)
|थंगापंडी एस.आर
|88250
|11931
|74
|उसिलमपट्टी (197)
|विजय एम
|65743
|1805
|75
|पेरियाकुलम (199)
|सबरी अय्यंगारन जी
|85656
|19321
|76
|राजापालयम (202)
|जगदेस्वरी के
|65548
|10605
|77
|शिवकाशी (205)
|कीर्थना एस
|68709
|11670
|78
|विरुधुनगर (206)
|सेल्वम पी
|63653
|9391
|79
|तिरुवदनाई (210)
|राजीव
|69551
|2513
|80
|तूतीकोरिन (214)
|श्रीनाथ
|100536
|37731
|81
|श्रीवैकुंटम (216)
|सरवनन जी
|58814
|1186
|82
|ओट्टापिडारम (217)
|माथनराजा पी
|81625
|29083
|83
|तिरुनेलवेली (224)
|मुरुगन आर.एस
|75840
|11414
|84
|नांगुनेरी (227)
|रेड्डियारपट्टी वी. नरायणन
|74952
|16419
|85
|राधापुरम (228)
|डॉ. सतीश क्रिस्टोफर
|69947
|12313
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) – तमिलनाडु विधानसभा परिणाम
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|अंतर
|1
|हार्बर (18)
|पी. के. सेकरबाबू
|45254
|11750
|2
|चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी (19)
|उदयनिधि स्टालिन
|62992
|7140
|3
|वेप्पनहल्लि (54)
|पी.एस. श्रीनिवासन
|74691
|138
|4
|वंदावासी (69)
|एस. अंबेथकुमार
|63805
|3333
|5
|वनूर (73)
|डी. गौतम
|68873
|7034
|6
|विलुप्पुरम (74)
|आर. लक्ष्मणन
|72982
|4119
|7
|गुडलूर (109)
|एम. द्रविड़मणि
|65590
|22833
|8
|कूनूर (110)
|एम. राजू
|50470
|8099
|9
|कोयंबटूर दक्षिण (120)
|वी. सेंथिलबालाजी
|59724
|2271
|10
|पोल्लाची (123)
|के. नित्यानंदन
|62013
|4627
|11
|वालपारई (124)
|ए. सुधाकर (कट्टी)
|54671
|9371
|12
|उदुमलपेट्टई (125)
|एम. जयकुमार
|68549
|2882
|13
|मदाथुकुलम (126)
|आर. जयारामकृष्णन
|70458
|15968
|14
|ओडनछत्रम (128)
|आर. सक्करापानी
|93099
|43249
|15
|अत्तूर (129)
|आई. पेरियासामी
|106240
|22368
|16
|डिंडीगुल (132)
|आईपी सेंथिलकुमार
|74489
|1131
|17
|वेदसंदुर (133)
|टी. सामीनाथन
|84948
|10063
|18
|अरावकुरिची (134)
|आर. एलंगो
|70827
|19382
|19
|तिरुचिरापल्ली पश्चिम (140)
|के.एन. नेहरू
|88235
|4786
|20
|मनाचनल्लूर (144)
|एस. कथिरावन
|81447
|12364
|21
|कुन्नम (148)
|एस.एस. शिवसांकर
|87237
|15557
|22
|कुडालोर (156)
|एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम
|76695
|7589
|23
|सिर्काझी (160)
|आर. सेंथिलसेल्वन
|71449
|11417
|24
|नागपट्टिनम (163)
|एम.एच. जवाहिरुल्लाह
|56305
|9781
|25
|तिरुवारूर (168)
|के. कलैवानन
|93408
|18148
|26
|तिरुविदाइमरुदुर (170)
|सी. गोवी चेलियान
|79951
|14116
|27
|ओराथानाडु (175)
|आर. वैथिलिंगम
|86759
|35028
|28
|पट्टुकोट्टई (176)
|के. अन्नादुराई
|65963
|13754
|29
|पुदुकोट्टई (180)
|वी. मुथुराजा
|66825
|1867
|30
|अलंगुडी (182)
|एस. वी. मैयानाथन
|64929
|12977
|31
|तिरुमंगलम (196)
|एम. मणिमारन
|88291
|23807
|32
|एंडिपट्टी (198)
|ए. महाराजन
|74324
|9554
|33
|अरुप्पुकोट्टई (207)
|के.के.एस.एस. रामचंद्रन
|65104
|4943
|34
|परमकुडी (209)
|एडवोकेट के. काथिरावन
|59161
|3548
|35
|रामनाथपुरम (211)
|के. मुतुरामलिंगम
|89137
|12459
|36
|मुदुकुलथुर (212)
|आर.एस. राजाकन्नप्पन
|68003
|16598
|37
|विलाथिकुलम (213)
|जी.वी. मार्कंडेयन्
|58395
|8228
|38
|तिरुचेंदुर (215)
|आर. अनिता राधाकृष्णन
|72723
|5872
|39
|कोविलपट्टी (218)
|के. करुणानिधि
|61643
|843
|40
|वासुदेवनल्लूर (220)
|ई. राजा
|63045
|6583
|41
|कडयनल्लूर (221)
|टी.एम. राजेंद्रन
|79832
|6253
|42
|तेनकासी (222)
|डॉ. कलै काथिरावन
|79699
|10299
|43
|अलंगुलम (223)
|पॉल मनोज पांडियन
|69170
|7798
|44
|पलयमकोट्टई (226)
|एम. अब्दुल वहाब
|79744
|13805
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तमिलनाडु
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|अंतर
|1
|मयिलादुथुराई (161)
|जमाल मोहम्मद यूनूस वाई.एन
|68011
|10845
|2
|मेलूर (188)
|पी. विश्वनाथन
|60080
|2724
|3
|कोलाचल (231)
|थारहाई कर्थबर्ट
|66207
|2833
|4
|विलावनकोड (233)
|टी.टी. प्रवीण
|70755
|20970
|5
|किलियूर (234)
|एस. राजेश कुमार
|66434
|1311