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Tamil Nadu Chunav 2026: तमिलनाडु में नॉमिनेशन से लेकर रिजल्ट तक, यहां जानें चुनाव प्रक्रिया की पूरी डिटेल

ECI poll schedule 2026: इस समय तमिलनाडु में एम. के. स्टालिन (M. K. Stalin) के नेतृत्व में Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) की सरकार है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 15, 2026 4:32:28 PM IST

तमिलनाडु चुनाव 2026
तमिलनाडु चुनाव 2026


Tamil Nadu Assembly Elections Date 2026 : चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों का एलान कर दिया है. तमिलनाडु में 24 अप्रैल को एक ही चरन में मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे. तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. इस समय तमिलनाडु में एम. के. स्टालिन (M. K. Stalin) के नेतृत्व में Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) की सरकार है. यह सरकार 2021 में हुए चुनावों के बाद बनी थी.

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2021 के विधानसभा चुनाव में DMK ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 234 में से 133 सीटें जीती थीं. इसके सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की कुल सीटें करीब 159 तक पहुंच गई थीं, जिससे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला.

DMK की जीत के बाद 7 मई 2021 को M. K. Stalin ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य में उनकी सरकार बनी. यह DMK की लगभग दस साल बाद सत्ता में वापसी थी.

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आगे खबर अपडेट की जा रही…

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Tags: Assembly Elections 2026ECI poll schedule 2026Election Commissionhome-hero-pos-2MK StalinTamil Nadu Assembly Elections Date 2026
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