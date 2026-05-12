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तमिलनाडु के सीएम का नशे के खिलाफ एक्शन जारी! 717 शराब की दुकानों को बंद करने का दिया आदेश

CM Vijay New Order: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शपथ लेते ही जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया है. अपने नए आदेश में उन्होंने स्कूलों, मंदिरों और बस स्टेशनों के पास मौजूद 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 12, 2026 9:17:14 AM IST

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने स्कूलों, मंदिरों और बस स्टेशनों के पास मौजूद शराब की दुकानों को बंद करने का दिया आदेश
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने स्कूलों, मंदिरों और बस स्टेशनों के पास मौजूद शराब की दुकानों को बंद करने का दिया आदेश


CM Vijay New Order: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सी. जोसेफ विजय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. इस बीच, सीएम विजय ने आदेश दिया है कि पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में स्थित 717 सरकारी TASMAC शराब की दुकानों को दो हफ्तों के भीतर बंद कर दिया जाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही विजय ने जनता से किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया. उनका पहला कदम तीन महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करना था, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं तय कीं.

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विजय के पहले 3 बड़े फैसले

  • 200 यूनिट मुफ्त बिजली: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए.
  • नशामुक्ति अभियान: राज्य से नशीले पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म करने के लिए एक विशेष कार्य बल (STF) का गठन किया गया.
  • महिलाओं की सुरक्षा: महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित विशेष बल के गठन को मंजूरी दी गई.

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राहुल गांधी शपथ ग्रहण में हुए थे मौजूद

शपथ ग्रहण समारोह का सबसे उल्लेखनीय पहलू विपक्षी एकता का प्रदर्शन और विजय की बढ़ती राष्ट्रीय स्वीकार्यता थी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चेन्नई आए थे. मंच पर विजय और राहुल गांधी के बीच एक अद्भुत सौहार्द और तालमेल देखने को मिला।. समारोह के समापन पर विजय ने राहुल गांधी और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ एक यादगार ‘सेल्फी’ भी ली.

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विजय और उनके मंत्रिमंडल ने शुरू किया नया चलन

तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति के संदर्भ में जहां सफेद धोती-कुर्ता लंबे समय से पारंपरिक पहनावा रहा है, लेकिन इसके विपरीत जाकर विजय और उनके मंत्रिमंडल ने एक नया चलन शुरू किया. शपथ ग्रहण समारोह में विजय सफेद शर्ट, गहरे रंग की पतलून और ब्लेजर में नज़र आए. उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली, जो पिछली द्रविड़ सरकारों से एक अलग कदम था, जो अक्सर नास्तिकता या धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के आधार पर शपथ लेती थीं. राज्यपाल आर.वी. अर्लेकर ने उन्हें और उनके नौ मंत्रिमंडल सहयोगियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

Tags: Cm vijay
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