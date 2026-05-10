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तमिलनाडु का सीएम बनते हीं एक्शन में दिखे विजय, जनता से जुड़े 3 अहम फैसलों पर लगाई मुहर

Tamil Nadu CM Big Decisions: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में सी. जोसेफ विजय ने शपथ लेते ही अपने पहले ही आदेश में 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है. इसके अलावा, नशे से निपटने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन करने के आदेश दिए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 10, 2026 1:37:33 PM IST

तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने लिए 3 अहम फैसले
तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने लिए 3 अहम फैसले


Tamil Nadu CM Decisions: तमिलनाडु में पिछले 6 दिनों से लगे अनिश्चितता के बादल आखिरकार छंट चुके हैं और टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो जनता के हितों के लिए काम करेंगे. इसके लिए उन्होंने पहला कदम बढ़ा भी दिया है. जानकारी सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही पलों के बाद उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है.

इसके अलावा, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित विशेष टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की.

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लोगों को किया संबोधित

दरअसल, टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के कुछ ही देर बाद जनता को संबोधित किया. इसी संबोधन के दौरान उन्होंने इन तीन अहम घोषणाओं का एलान किया. विजय ने पहले ही कहा था कि जिस पल वह मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, उसी पल से अपना काम शुरू कर देंगे. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद TVK प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने अपने पहले आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें इन बातों के निर्देश शामिल थे.

  • 200 यूनिट मुफ्त बिजली की आपूर्ति
  • नशे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स
  • महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स

यह भी पढ़ें – तमिलनाडु में बन गई टीवीके सरकार! विजय ने मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ; मंच पर मौजूद रहे राहुल गांधी

मंत्रिमंडल में युवा और अनुभवी नेताओं को मिली जगह

विजय के मंत्रिमंडल में युवा और अनुभवी दोनों तरह के नेताओं का मिश्रण है. 51 वर्षीय अभिनेता से राजनेता बने विजय की मुख्य टीम को उनकी पहली सरकार में अहम पद मिले हैं. अपने पहले संबोधन में विजय ने कहा कि वह किसी शाही खानदान से नहीं आते हैं, बल्कि यह जनता ही है जिसने उन्हें अपनाया है. उन्होंने आगे यह भी वादा किया कि वह झूठे वादों से लोगों को धोखा नहीं देंगे.

इस समारोह में कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की, जिनमें विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर, उनकी मां शोभा और अभिनेत्री तृषा शामिल थीं. यह कार्यक्रम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था.

यह भी पढ़ें – TCS Case: निदा खान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान- ‘क्या बुर्का या पैगंबर मोहम्मद पर…’

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