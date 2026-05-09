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Tamil Nadu CM Salary: बंगला, सिक्योरिटी, स्टाफ और करोड़ों की सुविधाएं! CM बनने पर Thalapathy Vijay की कितनी होगी सैलरी?

Tamil Nadu CM Salary: तमिलनाडु में हुआ चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि फैंस के दिलो में राज करने वाले साउथ एक्ट्रेस भारी बहुमत से जीते हैं. वहीं बता दें कि जब थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्हें कई तरह के भत्ते और सुविधाएँ मिलेंगी.

By: Heena Khan | Published: May 9, 2026 1:38:56 PM IST

Vijay Thalapathy
Vijay Thalapathy


Tamil Nadu CM Salary: तमिलनाडु में हुआ चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि फैंस के दिलो में राज करने वाले साउथ एक्ट्रेस भारी बहुमत से जीते हैं. वहीं बता दें कि जब थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्हें कई तरह के भत्ते और सुविधाएँ मिलेंगी. तमिलनाडु चुनावों में ज़बरदस्त जीत के बाद, थलापति विजय राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले, आइए एक नज़र डालते हैं कि CM बनने के बाद उन्हें कितनी सैलरी और भत्ते मिलेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अनुमानित मासिक सैलरी लगभग 2.85 लाख रुपये है.

जानें थलापति को मिलने वाली सुविधाएं और सैलरी के बारे में 

एक अच्छी-खासी सैलरी के अलावा, थलापति विजय को जो कुछ भत्ते और सुविधाएँ मिलेंगी, उनमें सरकारी आवास, स्टाफ़, सुरक्षा, यात्रा सुविधाएँ, मेडिकल फ़ायदे, संचार सुविधाएँ और कार्यकाल खत्म होने के बाद मिलने वाले फ़ायदे शामिल हैं. 2.85 लाख रुपये की मासिक सैलरी के हिसाब से, थलापति विजय को सालाना लगभग 34 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी. अभी तक, थलापति विजय ने अपनी कुल संपत्ति 603 करोड़ रुपये घोषित की है, जिसमें 404 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 220 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है; यह जानकारी उनके 2026 के हलफ़नामे के अनुसार है.

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थलापति विजय और तृषा सुर्ख़ियों में 

थलापति विजय और तृषा कृष्णन पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में हैं. कहा जा रहा है कि ये दोनों कलाकार एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, इन दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर इस रिश्ते की पुष्टि नहीं की है. हाल ही में, जब थलपति विजय की पत्नी संगीता सोर्नलिंगम के तलाक के लिए अर्जी देने की खबरें सामने आईं, और साथ ही अभिनेता के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के आरोप भी लगे, तो फैंस ने यह कयास लगाया कि इस मामले में शामिल अभिनेत्री कोई और नहीं, बल्कि तृषा कृष्णन ही हैं.

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Tags: cm salaryCM Thalapathy Vijaytamil naduThalapathy Vijay
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