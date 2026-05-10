शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सचिवालय पहुंचे CM विजय, कानून-व्यवस्था पर ली अधिकारियों की क्लास; PM मोदी को कहा थैंक यू

तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है. TVK प्रमुख जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपनी सक्रियता से सबको चौंका दिया है. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सचिवालय पहुंचे विजय ने सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मोर्चा संभाल लिया है. क्या रहे उनके पहले बड़े फैसले? जानिए मुख्यमंत्री के विजन और आगामी विधानसभा सत्र की पूरी रणनीति.

गौरतलब है कि आज रविवार को TVK प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद, नए मुख्यमंत्री विजय ने सचिवालय में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मौजूदा सुरक्षा और प्रशासनिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी. सरकार के प्रमुख के तौर पर विजय की यह पहली आधिकारिक समीक्षा बैठक थी. मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य तमिलनाडु की प्रगति और जन कल्याण है.

प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी थी. एक पोस्ट में विजय ने कहा, ‘मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर अपनी शुभकामनाएँ देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ.’

अपनी सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए विजय ने कहा कि उनके प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य तमिलनाडु के लोगों का कल्याण और प्रगति होगा. उन्होंने राज्य के निरंतर विकास के लिए केंद्र सरकार के सक्रिय समर्थन और सहयोग की भी उम्मीद जताई.

17वीं विधानसभा का पहला सत्र 11 मई से शुरू होगा

17वीं तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र सोमवार, 11 मई 2025 को सुबह 9:30 बजे चेन्नई स्थित सचिवालय के विधानसभा कक्ष में आयोजित करने के लिए बुलाया गया है. विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस सत्र के दौरान विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य (विधायक) अपने पद की शपथ लेंगे.

विधानसभा सचिवालय ने सभी निर्वाचित सदस्यों को निर्देश दिया है कि वे शपथ ग्रहण समारोह के समय अपने साथ अपने चुनाव प्रमाण पत्र लेकर आएं. इस बीच, तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव मंगलवार, 12 मई को सुबह 9:30 बजे निर्धारित किए गए हैं.