Home > देश > काला जादू, पारिवारिक रंजिश या कुछ और? 6 साल के मासूम की मौत, दादी-बुआ पर शक, अमावस्या कनेक्शन ने बढ़ाया रहस्य

काला जादू, पारिवारिक रंजिश या कुछ और? 6 साल के मासूम की मौत, दादी-बुआ पर शक, अमावस्या कनेक्शन ने बढ़ाया रहस्य

Tamil Nadu Child Death Mystery: तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में छह वर्षीय मुगिलन की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मामले में दादी और बुआ से पूछताछ की जा रही है. बच्चे के शरीर पर जलने और सिर पर चोट के निशान मिले हैं. स्थानीय स्तर पर मानव बलि और काला जादू की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस ने किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 16, 2026 5:51:57 PM IST

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में छह साल के मासूम बच्चे की संदिग्ध मौत
तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में छह साल के मासूम बच्चे की संदिग्ध मौत


Tamil Nadu Child Death Mystery: तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में छह साल के एक मासूम बच्चे की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पेरनामबुट के पास स्थित मेलपट्टी गांव में रहने वाले छह वर्षीय मुगिलन की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद गांव में मानव बलि और काला जादू जैसी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. हालांकि पुलिस ने अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की है और मामले की गहराई से जांच कर रही है.

दादी और बुआ पुलिस की पूछताछ के घेरे में

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बच्चे की पैतृक दादी विजया और बुआ रेवती को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. परिवार के कुछ रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि विजया कथित तौर पर काला जादू से जुड़े अनुष्ठानों में शामिल रहती थीं. इन आरोपों के बाद मामले ने और भी गंभीर रूप ले लिया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

You Might Be Interested In

माता-पिता के रिश्तों में तनाव का भी सामने आया एंगल

जांच में यह भी सामने आया है कि मुगिलन के जन्म के बाद उसके माता-पिता राजेश और आशा के बीच वैवाहिक मतभेद शुरू हो गए थे. विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों कई वर्षों तक अलग-अलग रहे. बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया और उन्होंने फिर से साथ रहने का फैसला किया. इसी बीच रोजगार की तलाश में दंपति तिरुप्पुर जाने की तैयारी कर रहे थे. इसलिए उन्होंने अपने बेटे मुगिलन को उसकी दादी विजया की देखरेख में छोड़ दिया था.

बुआ पर भी जांच एजेंसियों की नजर

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि राजेश की बहन रेवती अपने पति और बच्चों के साथ उसी गांव में अलग रहती थी. आरोप है कि वह अपने भाई और भाभी के बीच हुए वैवाहिक विवादों के लिए मुगिलन को जिम्मेदार मानती थी. पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से जांच रही है और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है. घटना का खुलासा उस समय हुआ जब गांव के कुछ लोगों और रिश्तेदारों ने अमावस्या के दिन मुगिलन की संदिग्ध मौत की जानकारी मेलपट्टी पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे का शव घर से बरामद किया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गुडियाथम के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया, जहां विशेषज्ञों द्वारा मौत के कारणों की जांच की जा रही है.

शरीर पर मिले जलने और चोट के निशान

पुलिस की शुरुआती जांच में बच्चे के शरीर पर जलने के निशान पाए जाने की बात सामने आई है. इसके अलावा उसके सिर पर भी चोट के गंभीर निशान मिले हैं. जांच एजेंसियों को आशंका है कि सिर की चोट किसी हथियार या भारी वस्तु से पहुंचाई गई हो सकती है. हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

मानव बलि और काला जादू की चर्चाओं से बढ़ा रहस्य

घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में मानव बलि तथा काला जादू से जुड़े आरोपों की चर्चा तेज हो गई है. कई लोग इस घटना को अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं हुई है. जांच पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. विजया और रेवती से लगातार पूछताछ जारी है और परिवार के अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं पूरे गांव में इस घटना को लेकर भय, चिंता और जिज्ञासा का माहौल बना हुआ है. अब सभी की नजर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिनसे इस रहस्यमयी मौत के पीछे की असली सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.

Tags: tamil nadu child death mystery
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

कौन हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू?

June 16, 2026

एली गोनी और जैस्मिन भसीन की लव स्टोरी

June 16, 2026

कौन हैं ईशा रिखी? बादशाह से की शादी

June 16, 2026

कौन हैं धरना दुर्गा? इन्फ्लुएंसर से बनीं एक्ट्रेस

June 16, 2026
काला जादू, पारिवारिक रंजिश या कुछ और? 6 साल के मासूम की मौत, दादी-बुआ पर शक, अमावस्या कनेक्शन ने बढ़ाया रहस्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

काला जादू, पारिवारिक रंजिश या कुछ और? 6 साल के मासूम की मौत, दादी-बुआ पर शक, अमावस्या कनेक्शन ने बढ़ाया रहस्य
काला जादू, पारिवारिक रंजिश या कुछ और? 6 साल के मासूम की मौत, दादी-बुआ पर शक, अमावस्या कनेक्शन ने बढ़ाया रहस्य
काला जादू, पारिवारिक रंजिश या कुछ और? 6 साल के मासूम की मौत, दादी-बुआ पर शक, अमावस्या कनेक्शन ने बढ़ाया रहस्य
काला जादू, पारिवारिक रंजिश या कुछ और? 6 साल के मासूम की मौत, दादी-बुआ पर शक, अमावस्या कनेक्शन ने बढ़ाया रहस्य