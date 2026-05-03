karur Assembly Election 2026 Live: क्या इस हाई-प्रोफाइल पर चलेगा थलपति विजय की TVK का जादू या बाजी मारेंगे पुराने दिग्गज?

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज से शुरू होने के साथ ही, सभी की निगाहें कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर टिकी होंगी. ये सीटें चुनाव के अंतिम नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. इस चुनाव में जाने-माने नेताओं, मज़बूत विपक्षी उम्मीदवारों और नए चेहरों के बीच ज़ोरदार मुकाबला देखने को मिला है, जिससे नतीजों को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है. इसी में एक सीट है करूर. आइए जानते अहम अपडेट…

करूर सीट के लिए कड़ा मुकाबला

करूर विधानसभा सीट इस समय एक बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय मुकाबले के कारण सुर्खियों में है. यहां कई प्रमुख पार्टियां जिनमें DMK, AIADMK, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और TVK शामिल हैं और उनके उम्मीदवार मैदान में हैं. प्रमुख उम्मीदवारों में M.R. विजयभास्कर (AIADMK), P. जयगोपाल (BSP), आसी M. त्यागराजन (DMK) और मथियालगन (TVK) शामिल हैं.

सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं, जिसका मुख्य कारण स्थानीय मुद्दे और हालिया विवाद हैं. राजनीतिक विश्लेषक करूर को एक महत्वपूर्ण स्विंग सीट मानते हैं, जिसका परिणाम पूरे राज्य में व्यापक चुनावी रुझानों को प्रभावित कर सकता है. इस बीच तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया. राज्य में 85 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया. इस चुनाव की एक उल्लेखनीय बात यह रही कि महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही इस घटनाक्रम को चुनावी प्रक्रिया के भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में सराहा जा रहा है. कुल मिलाकर, राज्य के 234 विधानसभा क्षेत्रों में 4.87 करोड़ से अधिक वोट डाले गए.