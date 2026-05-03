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Perambur Assembly Election 2026 Live: क्या विजय की ‘थलपति’ एंट्री DMK के किले में लगा पाएगी सेंध?

Perambur Assembly Election 2026 Live: पेरम्बूर में थलपति विजय की पहली सियासी अग्निपरीक्षा! क्या सुपरस्टार का जादू चलेगा या DMK का किला रहेगा बरकरार? जानिए इस हाई-प्रोफाइल सीट का पल-पल का लाइव अपडेट.

By: Shivani Singh | Published: May 4, 2026 7:41:47 AM IST

Perambur Assembly Election 2026 Live: क्या विजय की ‘थलपति’ एंट्री DMK के किले में लगा पाएगी सेंध?


Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज से शुरू होने के साथ ही, सभी की निगाहें कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर टिकी होंगी. ये सीटें चुनाव के अंतिम नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. इस चुनाव में जाने-माने नेताओं, मज़बूत विपक्षी उम्मीदवारों और नए चेहरों के बीच ज़ोरदार मुकाबला देखने को मिला है, जिससे नतीजों को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है. इसी में एक सीट है पेरम्बूर. आइए जानते अहम अपडेट…

पेरम्बूर सीट के लिए एक दिलचस्प मुकाबला

पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र इस चुनावी दौर की सबसे ज़्यादा चर्चित सीटों में से एक है. अभिनेता से राजनेता बने विजय ने पहली बार अपनी पार्टी, ‘तमिझगा वेट्री कझगम’ (TVK) के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में कदम रखा है. इस मुकाबले में उनके उतरने से यह लड़ाई और भी ज़्यादा रोमांचक और दिलचस्प हो गई है. इस सीट पर उनका मुकाबला DMK के आर.डी. शेखर और एन.आर. धनपालन से है. इसके अलावा, कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में मौजूद हैं. कई उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर को देखते हुए, पेरम्बूर को फ़िलहाल तमिलनाडु की सबसे अप्रत्याशित सीटों में से एक माना जा रहा है.

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पेरम्बूर सीट के नतीजों और वोटों की गिनती से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए inkhabar.in साथ लाइव (Live) बने रहें.

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