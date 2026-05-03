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Kolathur Assembly Election 2026 Live: क्या स्टालिन बचा पाएंगे अपना किला या AIADMK करेगी बड़ा उलटफेर?

Kolathur Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु का 'किंग' कौन? कोलाथुर की हॉट सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. क्या मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपना किला बचा पाएंगे या AIADMK देगी कड़ी चुनौती? पल-पल के ताज़ा रुझानों और सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ें.

By: Shivani Singh | Published: May 4, 2026 7:42:25 AM IST

Kolathur Assembly Election 2026 Live: क्या स्टालिन बचा पाएंगे अपना किला या AIADMK करेगी बड़ा उलटफेर?


Tamilnadu Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज से शुरू होने के साथ ही, सभी की निगाहें कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर टिकी होंगी. ये सीटें चुनाव के अंतिम नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. इस चुनाव में जाने-माने नेताओं, मज़बूत विपक्षी उम्मीदवारों और नए चेहरों के बीच ज़ोरदार मुकाबला देखने को मिला है, जिससे नतीजों को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है.

तमिलनाडु की राजनीति में कोलाथुर की सीट हमेशा से खास रही है. वजह साफ है यहां से खुद मुख्यमंत्री M. K. Stalin चुनाव लड़ते हैं. ऐसे में हर चुनाव यहां सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की परीक्षा बन जाता है.

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इस बार भी मुकाबला दिलचस्प है. एक तरफ हैं DMK के दिग्गज स्टालिन, जिनकी पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है. दूसरी तरफ AIADMK के P. Santhana Krishnan मैदान में हैं, जो इस बार सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. स्टालिन की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और संगठन है. मुख्यमंत्री होने के कारण उनके पास विकास कार्यों को दिखाने का मौका भी है, जिसका असर शहरी वोटर्स पर साफ दिखता है. Kolathur जैसे इलाके में सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं पर हुए काम उनकी पकड़ को और मजबूत करते हैं.

वहीं Santhana Krishnan के पास मुद्दों की कमी नहीं है. स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों में असंतोष की बातें भी सुनने को मिलती हैं चाहे वो रोज़मर्रा की सुविधाओं को लेकर हो या बदलाव की इच्छा. AIADMK इसी भावना को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश में है.

अगर पिछले चुनाव की बात करें, तो स्टालिन ने यहां आराम से जीत दर्ज की थी. यही वजह है कि आंकड़ों के हिसाब से उनका पलड़ा अभी भी भारी नजर आता है. लेकिन चुनाव सिर्फ आंकड़ों से नहीं, माहौल से भी तय होता है और यही चीज इस मुकाबले को दिलचस्प बनाती है.

फाइनल तौर पर, कोलाथुर में लड़ाई एकतरफा नहीं है. स्टालिन आगे जरूर दिखते हैं, लेकिन अगर विपक्ष वोटों को एकजुट करने में कामयाब रहा, तो मुकाबला कड़ा हो सकता है. यही अनिश्चितता इस सीट को हॉट सीट बनाती है.

कोलाथुर सीट के नतीजों और वोटों की गिनती से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए inkhabar.in साथ लाइव (Live) बने रहें.

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