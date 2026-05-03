Home > देश > Edappadi Assembly Election 2026 Live: एडप्पाडी में पलानीस्वामी की साख दांव पर, क्या बचेगा ‘अन्नाद्रमुक’ का किला?

Edappadi Assembly Election 2026 Live: एडप्पाडी में पलानीस्वामी की साख दांव पर, क्या बचेगा ‘अन्नाद्रमुक’ का किला?

Edappadi Assembly Election 2026 Live: क्या एडप्पाडी के गढ़ में पलानीस्वामी अपनी साख बचा पाएंगे? दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज. पल-पल के नतीजों और सटीक विश्लेषण के लिए जुड़ें.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 4, 2026 7:43:19 AM IST

Edappadi Assembly Election 2026 Live: एडप्पाडी में पलानीस्वामी की साख दांव पर, क्या बचेगा ‘अन्नाद्रमुक’ का किला?


Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज से शुरू होने के साथ ही, सभी की निगाहें कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर टिकी होंगी. ये सीटें चुनाव के अंतिम नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. इस चुनाव में जाने-माने नेताओं, मज़बूत विपक्षी उम्मीदवारों और नए चेहरों के बीच ज़ोरदार मुकाबला देखने को मिला है, जिससे नतीजों को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है. इसी में एक सीट है एडप्पाडी. आइए जानते अहम अपडेट…

एडप्पाडी सीट के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई

इस बार AIADMK नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के लिए एडापडी विधानसभा सीट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वह अपने पारंपरिक गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस निर्वाचन क्षेत्र में उनकी राजनीतिक साख दांव पर लगी है. उन्हें संपत कुमार से चुनौती मिल रही है, जबकि के. राजेंद्रन सहित कई अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं. व्यापक रूप से यह माना जाता है कि यदि एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यहां जीत हासिल करते हैं, तो विपक्ष के भीतर उनकी नेतृत्व की स्थिति और अधिक मजबूत होगी. इसके विपरीत हार की स्थिति में पार्टी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है.

You Might Be Interested In

एडप्पाडी सीट के नतीजों और वोटों की गिनती से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए inkhabar.in साथ लाइव (Live) बने रहें.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 3, 2026

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026
Edappadi Assembly Election 2026 Live: एडप्पाडी में पलानीस्वामी की साख दांव पर, क्या बचेगा ‘अन्नाद्रमुक’ का किला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Edappadi Assembly Election 2026 Live: एडप्पाडी में पलानीस्वामी की साख दांव पर, क्या बचेगा ‘अन्नाद्रमुक’ का किला?
Edappadi Assembly Election 2026 Live: एडप्पाडी में पलानीस्वामी की साख दांव पर, क्या बचेगा ‘अन्नाद्रमुक’ का किला?
Edappadi Assembly Election 2026 Live: एडप्पाडी में पलानीस्वामी की साख दांव पर, क्या बचेगा ‘अन्नाद्रमुक’ का किला?
Edappadi Assembly Election 2026 Live: एडप्पाडी में पलानीस्वामी की साख दांव पर, क्या बचेगा ‘अन्नाद्रमुक’ का किला?