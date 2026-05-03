Edappadi Assembly Election 2026 Live: एडप्पाडी में पलानीस्वामी की साख दांव पर, क्या बचेगा ‘अन्नाद्रमुक’ का किला?

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज से शुरू होने के साथ ही, सभी की निगाहें कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर टिकी होंगी. ये सीटें चुनाव के अंतिम नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. इस चुनाव में जाने-माने नेताओं, मज़बूत विपक्षी उम्मीदवारों और नए चेहरों के बीच ज़ोरदार मुकाबला देखने को मिला है, जिससे नतीजों को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है. इसी में एक सीट है एडप्पाडी. आइए जानते अहम अपडेट…

एडप्पाडी सीट के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई

इस बार AIADMK नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के लिए एडापडी विधानसभा सीट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वह अपने पारंपरिक गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस निर्वाचन क्षेत्र में उनकी राजनीतिक साख दांव पर लगी है. उन्हें संपत कुमार से चुनौती मिल रही है, जबकि के. राजेंद्रन सहित कई अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं. व्यापक रूप से यह माना जाता है कि यदि एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यहां जीत हासिल करते हैं, तो विपक्ष के भीतर उनकी नेतृत्व की स्थिति और अधिक मजबूत होगी. इसके विपरीत हार की स्थिति में पार्टी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है.