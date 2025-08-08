Modi Speaks To Putin: ट्रंप के टैरिफ के बीच, पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बात…जाने रूसी राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा?

Modi Speaks To Putin: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्रम्प के टैरिफ हमले के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और उन्हें इस साल के अंत में भारत आने का न्योता दिया। फ़ोन पर राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों से अवगत कराया। यूक्रेन के बारे में राष्ट्रपति पुतिन के विस्तृत आकलन के लिए उनका धन्यवाद करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख़ को दोहराया।

Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged… — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2025

पीएम मोदी ने X पर दी जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा कि, “मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया। हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मैं इस वर्ष के अंत में भारत में राष्ट्रपति पुतिन की मेज़बानी करने के लिए उत्सुक हूँ।”

पीएम मोदी ने दिया पुतिन को निमंत्रण

फ़ोन पर बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा के अलावा भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया।

West Bengal SIR: बिहार SIR से डरी CM Mamata Banerjee! कहा – बंगाल एसआईआर के लिए तैयार नहीं…आखिर क्या छुपा रही हैं ममता दीदी?