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ताजमहल की जमीन पर पहले क्या था? 22 कमरों का रहस्य क्या है? इतिहास और दस्तावेज आखिर क्या कहते हैं

History of Taj Mahal: ताजमहल को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि इसके निर्माण से पहले इस जगह पर क्या था और इसके नीचे बने 22 कमरों में आखिर क्या छिपा है. ऐतिहासिक दस्तावेजों, मुगलकालीन ग्रंथों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के रिकॉर्ड के अनुसार, ताजमहल जिस जमीन पर बना, वहां पहले राजा जयसिंह की हवेली और उससे जुड़ी संपत्ति थी.

By: Ranjana Sharma | Published: August 3, 2026 6:58:29 PM IST

ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस जगह पर पहले क्या था?
ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस जगह पर पहले क्या था?


History of Taj Mahal: तीन सदियों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में गिना जाता है. सफेद संगमरमर से बनी यह भव्य इमारत प्रेम, कला और मुगल वास्तुकला की अद्भुत मिसाल मानी जाती है. हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने पहुंचते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती जितनी चर्चा में रहती है, उतने ही सवाल इसके इतिहास को लेकर भी उठते हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि ताजमहल बनने से पहले इस स्थान पर क्या था? क्या यहां पहले कोई दूसरी इमारत थी? और ताजमहल के नीचे बने 22 कमरों का सच आखिर क्या है? इन सवालों के जवाब इतिहास के प्रमाणित दस्तावेजों और विशेषज्ञों के शोध में मिलते हैं.

राजा जयसिंह की हवेली पर बना था ताजमहल

मुगलकाल के समकालीन दस्तावेज बताते हैं कि जहां आज ताजमहल स्थित है, वहां पहले आमेर के राजा मानसिंह की हवेली और उससे जुड़ी संपत्ति मौजूद थी. वर्ष 1631 में मुमताज महल की मृत्यु के समय इस संपत्ति के स्वामी राजा जयसिंह थे, जो राजा मानसिंह के पौत्र थे. शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘बादशाहनामा’ में उल्लेख किया है कि ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने राजा जयसिंह से यह जमीन ली थी. इसके बदले उन्हें आगरा में शाही संपत्ति की चार हवेलियां दी गई थीं. इतिहासकार काज़विनी और मुहम्मद सालेह कंबो ने भी अपने समकालीन ग्रंथों में इस स्थान को राजा जयसिंह या राजा मानसिंह की हवेली बताया है.

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शाही फरमान भी करता है जमीन के आदान-प्रदान की पुष्टि

इतिहासकार एब्बा कोच, डब्ल्यू. ई. बेगली और जेड. ए. देसाई ने 28 दिसंबर 1633 के शाही फरमान का अध्ययन किया है. इस दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख है कि राजा जयसिंह की हवेली के बदले उन्हें आगरा में चार अन्य शाही हवेलियां प्रदान की गई थीं. यानी उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि ताजमहल जिस स्थान पर बनाया गया, वहां पहले राजा जयसिंह की हवेली और उससे जुड़ी संपत्ति मौजूद थी.

22 कमरों का रहस्य आखिर क्या है?

ताजमहल के नीचे बने कथित “22 कमरों” को लेकर सोशल मीडिया पर समय-समय पर कई तरह के दावे किए जाते हैं. कहीं इन्हें रहस्यमयी सुरंग बताया जाता है तो कहीं इनके अंदर मंदिर या खजाना होने की बातें कही जाती हैं. हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मुगल वास्तुकला के विशेषज्ञ इन दावों को ऐतिहासिक प्रमाणों से सही नहीं मानते. विशेषज्ञों के अनुसार ये वास्तव में 22 अलग-अलग कमरे नहीं हैं, बल्कि मुख्य मकबरे के नीचे बने लंबे मेहराबदार गलियारे हैं, जिन्हें दरवाजों के जरिए अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है. इनका उद्देश्य पूरी इमारत को मजबूत आधार देना था.

तहखाने के रूप में किया जाता था उपयोग

इन भूमिगत कक्षों को फारसी भाषा में ‘तहखाना’ कहा जाता है. गर्मियों में यहां स्वाभाविक रूप से ठंडक बनी रहती थी. यमुना नदी की ओर खुली मेहराबों से हवा और प्राकृतिक रोशनी भी आती थी.
इतिहासकारों का मानना है कि जब शाही परिवार ताजमहल आता था, तब इन तहखानों का उपयोग आराम करने के लिए भी किया जाता था. मुगल वास्तुकला विशेषज्ञ एब्बा कोच के अनुसार नदी की तरफ करीब 15 कक्ष एक कतार में बने हैं. इनमें कुछ चौकोर, कुछ अष्टकोणीय और कुछ बड़े आकार के हैं. कभी इनकी दीवारों पर सुंदर ज्यामितीय डिजाइन और सजावट भी मौजूद थी, जो समय के साथ काफी हद तक नष्ट हो चुकी है.

दूसरे मुगल स्मारकों में भी मिलती है ऐसी संरचना

ताजमहल के नीचे जैसी भूमिगत संरचना केवल इसी स्मारक तक सीमित नहीं है. दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा और सफदरजंग का मकबरा सहित कई मुगलकालीन इमारतों में भी इसी तरह के तहखाने और मेहराबदार गलियारे मौजूद हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ इन्हें किसी रहस्य या छिपे हुए निर्माण से जोड़ने का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मानते.

इन हिस्सों को आम लोगों के लिए क्यों नहीं खोला जाता?

अक्सर यह सवाल भी उठता है कि यदि इन कमरों में कुछ खास नहीं है तो इन्हें आम पर्यटकों के लिए क्यों नहीं खोला जाता. ASI के अनुसार ताजमहल में प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं. यदि इन संकरे और कम रोशनी वाले हिस्सों को भी खोल दिया जाए तो भीड़, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और लगातार होने वाले कंपन से स्मारक की संरचना को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अलावा यमुना नदी के किनारे होने के कारण यहां बाढ़ और गाद का खतरा भी बना रहता है. इसलिए संरक्षण के उद्देश्य से इन हिस्सों को सामान्य पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है.

क्या कभी मिले मंदिर या खजाने के प्रमाण?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों और पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के.के. मुहम्मद सहित कई विशेषज्ञ समय-समय पर इन भूमिगत हिस्सों का निरीक्षण कर चुके हैं. उनके अनुसार इन कक्षों में किसी मंदिर, मूर्ति, शिलालेख, खजाने या किसी अन्य धार्मिक संरचना के अवशेष नहीं मिले हैं.

असली कब्रें कहां हैं?

यह भी जानना जरूरी है कि जिन 22 कक्षों की चर्चा होती है, उनका संबंध उस निचले कक्ष से अलग है जहां मुमताज महल और शाहजहां की वास्तविक कब्रें मौजूद हैं. पर्यटक जिस कब्र को ऊपर देखते हैं, वह केवल प्रतीकात्मक (सेनोताफ) है. असली कब्रें नीचे बने अलग कक्ष में स्थित हैं, जिसे केवल विशेष अवसरों, जैसे उर्स के दौरान ही खोला जाता है.

इतिहास क्या कहता है?

ऐतिहासिक दस्तावेज, मुगलकालीन अभिलेख और ASI के रिकॉर्ड यही बताते हैं कि ताजमहल की जमीन पहले राजा जयसिंह की हवेली का हिस्सा थी. वहीं, इसके नीचे मौजूद 22 कक्ष किसी रहस्य या छिपे खजाने का हिस्सा नहीं, बल्कि मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण संरचनात्मक भाग हैं. इसलिए ताजमहल से जुड़े दावों की बजाय प्रमाणित इतिहास और आधिकारिक रिकॉर्ड पर भरोसा करना अधिक उचित माना जाता है.

Tags: history of taj mahal
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