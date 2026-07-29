Bengaluru के 1000 से ज्यादा होटल Swiggy-Zomato से तोड़ सकते हैं नाता, ग्राहकों की बढ़ सकती है परेशानी, जानिए संचालकों का बड़ा फैसला

Swiggy and Zomato Face Boycott Threat in Bengaluru: बेंगलुरु में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ सकती है. शहर के 1,000 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे 15 अगस्त से Swiggy और Zomato के साथ काम बंद कर सकते हैं. इससे हजारों ग्राहकों को अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट इन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे.

रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि लंबे समय से कई ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनसे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है. अब उन्होंने इन मुद्दों पर स्पष्ट फैसला लेने की मांग की है.

होटल मालिकों की नाराजगी की वजह क्या है?

रेस्टोरेंट संगठनों का आरोप है कि फूड डिलीवरी कंपनियां कई बार उनकी मंजूरी के बिना डिस्काउंट ऑफर चला देती हैं. इसके अलावा कमीशन, विज्ञापन शुल्क और दूसरी कटौतियां भी कारोबार पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं.उनका कहना है कि रेस्टोरेंट चलाने की लागत पहले ही काफी बढ़ चुकी है. कर्मचारियों का वेतन, किराया और कच्चे माल का खर्च लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में अतिरिक्त चार्ज मुनाफे को और कम कर रहे हैं.

15 अगस्त से पहले कंपनियों के सामने रखीं ये मांगें

रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने दोनों कंपनियों से लिखित जवाब देने की मांग की है. उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं-

ग्राहक की शिकायत आने पर बिना जांच सीधे भुगतान से रकम न काटी जाए.

खाना तैयार होने के बाद ऑर्डर रद्द होने पर नुकसान की भरपाई की जाए.

रेस्टोरेंट की सहमति के बिना किसी प्रकार का डिस्काउंट लागू न किया जाए.

भुगतान से जुड़ी शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए.

संगठन का कहना है कि यदि इन मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ, तो बड़ी संख्या में होटल और रेस्टोरेंट ऐप से हट जाएंगे.

ग्राहकों पर पड़ सकता है असर

अगर बड़ी संख्या में होटल और रेस्टोरेंट Swiggy और Zomato से अलग हो जाते हैं, तो बेंगलुरु के ग्राहकों के पास खाने के विकल्प कम हो सकते हैं. कई लोकप्रिय आउटलेट ऐप पर दिखाई नहीं देंगे और ऑर्डर करने वालों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं.फिलहाल दोनों कंपनियों और रेस्टोरेंट संगठनों के बीच बातचीत की उम्मीद बनी हुई है. आने वाले दिनों में इस विवाद पर अंतिम स्थिति साफ हो सकती है.

निवेशकों की भी रहेगी नजर