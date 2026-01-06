Home > देश > ‘मुझे टिप नहीं बस…’, बेटे संग बाइक पर फूड डिलीवरी करने आया स्विगी एजेंट, कही ऐसी बात!

Swiggy Delivery Agent Post Viral: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें एक स्विगी वाले भईया की पोस्ट वायरल हो रही है जिसे देख लोग तरह-तरह की बाते कर रहे हैं. आइए देखते हैं....

By: sanskritij jaipuria | Published: January 6, 2026 12:27:54 PM IST

Swiggy Delivery Agent Refused Tip: सोशल मीडिया पर एक सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाली घटना चर्चा में रही. ये घटना एक फूड डिलीवरी करने वाले व्यक्ति और एक कस्टमर के बीच हुई बातचीत से जुड़ी है, जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया कि उसके घर पर एक डिलीवरी पार्टनर सामान देने आया. दरवाजें पर पहुंचते ही उसने देखा कि डिलीवरी करने वाला व्यक्ति बाइक पर अपने बच्चे को भी साथ लाया था. पूछने पर उसने बताया कि वो उसका बेटा है. ये बात सुनकर कस्टमर इमोश्नल हो गया.

 टिप लेने से इनकार

कस्टमर ने डिलीवरी पार्टनर को टिप देना चाहा, लेकिन उसने टिप लेने से मना कर दिया. उसने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बस अपने काम के लिए अच्छी रेटिंग दे दी जाए. कस्टमर ने बताया कि वो आमतौर पर डिलीवरी करने वालों को सीधे टिप देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका.

डिलीवरी पार्टनर का नाम अजय बताया गया. उसने साफ कहा कि वो अपने काम को ईमानदारी से करता है और उसके बदले में बस अच्छी रेटिंग चाहता है. कस्टमर ने ये भी बताया कि डिलीवरी के बाद ऐप पर टिप देने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो असमंजस में पड़ गया.

 लोगों की राय बदली सोच

कस्टमर ने ये बात सोशल मीडिया पर शेयर की और लोगों से सलाह मांगी. कई लोगों ने कहा कि अगर डिलीवरी पार्टनर ने खुद टिप लेने से मना किया है, तो उसकी बात का सम्मान करना चाहिए. कुछ जवाबों ने ग्राहक की सोच भी बदल दी.

बाद में कस्टमर ने लिखा कि शायद बच्चे को देखकर उसके अंदर एक पिता जैसी भावना जाग गई थी. लेकिन अब वो अजय के फैसले का सम्मान करेगा और टिप देने की जिद नहीं करेगा. इस घटना को सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने देखा और सराहा. किसी ने कहा कि दुआएं सबसे बड़ी मदद होती हैं, तो किसी ने सुझाव दिया कि सेवा के बाद टिप देने का ऑप्शन होना चाहिए.  

