15 August को न करें ये 5 गलतियां वरना हो सकती है जेल! जान लें ये जरुरी नियम

15 August पर तिरंगा लगाने से पहले जानें Flag Code of India के जरूरी नियम। गलती से भी इन नियमों का उल्लंघन किया तो हो सकती है 3 साल की जेल।

Published By: Shivani Singh
Published: August 8, 2025 20:19:46 IST



15 August: हर साल 15 अगस्त को भारत पूरे गर्व और सम्मान के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन देशभक्ति का जोश हर गली, मोहल्ले, घर, दफ्तर और वाहन पर साफ नज़र आता है। लोग अपने घरों और गाड़ियों पर तिरंगा झंडा लगाकर देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा लगाने के भी कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है?

अगर आप इस स्वतंत्रता दिवस 2025 पर अपनी कार, बाइक या स्कूटर पर तिरंगा लगाने की सोच रहे हैं, तो पहले जान लें कि Flag Code of India के अनुसार तिरंगे के इस्तेमाल को लेकर कुछ दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। इनका उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना, जेल या दोनों हो सकते हैं।

झंडा संहिता (Flag Code of India) क्या कहता है?

भारत सरकार ने तिरंगे के सही उपयोग और सम्मान को बनाए रखने के लिए Flag Code of India 2002 लागू किया है। इसके अनुसार:

  • तिरंगा हमेशा सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए। उसे कभी भी ज़मीन या किसी वाहन के नीचे नहीं आना चाहिए।
  • प्लास्टिक के झंडों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
  • तिरंगे को फटा, गंदा या फिका (फेडेड) हालत में नहीं रखना चाहिए।
  • तिरंगे को कोई भी सजावट, कवर या विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है।
  • गाड़ी पर तिरंगा लगाने के लिए जरूरी सावधानियां
    तिरंगे को गाड़ी की छत पर या आगे की तरफ मजबूती से लगाएं, ताकि वह नीचे न गिर सके।
  • गाड़ी के पीछे, बोनट या साइलेंसर के पास तिरंगा लगाना अनुचित है।
  • अगर तिरंगा रात के समय भी गाड़ी पर लगा रहे, तो उसके लिए उचित रोशनी की व्यवस्था करें।
  • झंडे की स्थिति सीधी और साफ-सुथरी होनी चाहिए। मुड़ा हुआ, उल्टा या झुका झंडा लगाना गलत है।

तिरंगे के अपमान पर सख्त सजा
Flag Code of India के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता है, उसे गंदा करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह एक दंडनीय अपराध है।

देशभक्ति दिखाना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन तिरंगे का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। 15 अगस्त जैसे पावन दिन पर तिरंगा जरूर लगाएं, लेकिन उसके नियम और मर्यादा का पालन करते हुए। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस 2025 को गरिमा और अनुशासन के साथ मनाएं और भारत माता को गर्वित करें।

