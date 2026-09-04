CJP प्रोटेस्ट में दलित आदमी का सिर फोड़ा… कौन है स्वतंत्र भारद्वाज? जिसका बिहार और दिल्ली CM के मंत्री से है खास कनेक्शन!

सोशल मीडिया का चर्चित नाम स्वतंत्र भारद्वाज, जो अपने आपको कट्टर हिंदू बताते हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने एक आदमी का सिर फोड़ा, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. साथ ही स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सीएम के मंत्री कपिल मिश्रा और बिहार के मंत्री चिराग पासवान उनके बड़े भाई. इस बयान से राजनीति जगत में भी भूचाल आ गया है.

कौन हैं स्वतंत्र भारद्वाज?

स्वतंत्र भारद्वाज अक्सर अपने बयानों, आंदोलनों और आरक्षण सुधार अभियान को लेकर चर्चा में रहते हैं. वह बिहार के दरभंगा से आते हैं. बताया जाता है कि स्वतंत्र बिहार से दिल्ली आए, क्योंकि उन्हें UPSC की तैयारी करनी थी. लेकिन धीरे-धीरे वह हिंदुओं के समर्थन में आंदोलनों में सक्रिय होते गए और अपने आपको वह एक कट्टर हिंदू बताते हैं. हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी, विचारों, किसान आंदोलन, आरक्षण, जातिगत जनगणना और राजनीतिक भविष्य पर खुलकर बात की. इसी इंटरव्यू के दौरान उनका एक वीडियो काफी चर्चा में आ गया.

क्या है पूरा मामला?

जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान निशु आज़ाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट किया था. और आरोप लगाया था कि स्वतंत्र भारद्वाज ने उनके पिता पर हमला कर उनका सिर फोड़ा था. निशु के मुताबिक, इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक उचित कार्रवाई नहीं की है. उन्होंने दिल्ली पुलिस पर मामले को मेडिकल जांच के नाम पर लंबित रखने का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से न्याय दिलाने में मदद की अपील की.

वहीं, सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल एक अन्य वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज कथित तौर पर निशु आज़ाद के पिता का सिर फोड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह कहते हैं, ‘निशु के पिता का हम सर फाड़े, आपको पता है कि इसमें कौन सी धारा लगती है-307. सर पर सात टांका लगा हुआ था, बंदा एम्बुलेंस में जा रहा था. स्वतंत्र अगले दिन बाहर, हम तो जेल भी नहीं गए, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि हम जेल भी नहीं गए, हम रात भर घूम रहे थे.’

बिहार के मंत्री और दिल्ली सीएम से है खास कनेक्शन

स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा कि वह इसलिए जेल से बाहर आ गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि बिहार के मंत्री चिराग पासवान और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा से खास नाता है. और उनके लिए बड़े भाई के समान है. इसी वजह से ये मामला और तूल पकड़ लिया है. स्वतंत्र ने जिस आदमी को मारने की बात स्वीकारी थी, उस पीड़ित युवक की बेटी नीशू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई है.

यह खबर भी पढ़ें: फरीदाबाद में DTP की बड़ी कार्रवाई, पूर्व पुलिस सब-इंस्पेक्टर से हुआ आमना-सामना; 9 प्रॉपर्टी यूनिट सील