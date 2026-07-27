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गद्दे पर पड़ा कंकाल और गुमशुदगी की रिपोर्ट…, ‘स्वामी श्रद्धानंद’ ने महिला को दी थी डरावनी मौत

एक सीरीज रिलीज हुई थी साल 2023 में. ये एक डॉक्यूसीरीज है, जिसका नाम 'डांसिंग ऑन द ग्रेव' है. ये दौलत, धोखे और लगभग तीन साल तक जमीन के नीचे छिपे राज की कहानी है. इस सीरीज में कहानी थी शकेरेह खलीली की. शकेरेह खलीली एक खूबसूरत और अमीर महिला थीं. उनके दूसरे पति ने उन्हें खौफनाक मौत दी थी.

By: Deepika Pandey | Published: July 27, 2026 12:42:52 PM IST

शकेरेह मर्डर केस
शकेरेह मर्डर केस


Murder Case: कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है. इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जो चर्चा में रहती हैं और सालों बात भी लोगों के जहन में जिंदा रहती हैं. ऐसे ही सत्य घटना पर आधारित कई कहानियों पर तो फिल्में और सीरीज भी बनी हुई हैं. ऐसी ही एक सीरीज रिलीज हुई थी साल 2023 में. ये एक डॉक्यूसीरीज है, जिसका नाम ‘डांसिंग ऑन द ग्रेव’ है. ये दौलत, धोखे और लगभग तीन साल तक जमीन के नीचे छिपे राज की कहानी है. 

इस सीरीज में कहानी थी शकेरेह खलीली की. शकेरेह खलीली एक खूबसूरत और अमीर महिला थीं. वे कर्नाटक के बेंगलुरु के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक में जन्मी थीं. वे जानी-मानी हस्ती और रियल एस्टेट डेवलपर के बड़े से घर में रहती थीं. उन्हें घूमने का काफी शौक था और वे दुनिया भर में रईस लोगों के बीच उठती-बैठती थीं. 

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1991 में हुईं गायब

अचानक अप्रैल 1991 में वे गायब हो गईं. उनके दूसरे पति ने उनके गायब होने के बाद कई बहाने बताए कि वे कहीं घूमने चली गई हैं. कभी कहता कि वो कहीं गई हैं और जल्दी लौट आएंगी. हालांकि किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था. उसने तीन साल तक लोगों को बेवकूफ बनाया. उसके पति का नाम मुरली मनोहर मिश्रा, जिसे स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाना जाता है. पुलिस को 

जहां रह रहा था, वहीं दबी थी लाश

मई 1994 में पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और वहां मिला एक कंकाल, जिसे देखकर पुलिसवाले भी हैरान रह गए. शकेरेह का शव जमीन में कई फीट नीचे एक ताबूत में बंद था. खुदाई के बाद जब उनका शव कब्र से निकाला गया, तो शकेरेह का कंकाल ताबूत में एक गद्दे पर पड़ा हुआ था. उनका एक हाथ खुद को कसकर पकड़े हुए था. जांचकर्ताओं का मानना है कि शकेरेह को जिंदा दफनाया गया था. उसने खुद को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की थी, जिसके कारण उसका हाथ इस तरह से था. हैरानी की बात ये है कि जिस घर में बाबा ने शकेरेह को दफनाया था, वो तीन सालों से उसी घर में रह रहा था. 

शकेरेह का जन्म

जानकारी के अनुसार, शकेरेह का जन्म 1947 में एक अमीर भारतीय-फारसी परिवार में हुआ था. वो मैसूर, जयपुर, और हैदराबाद जैसी रियासतों के पूर्व दीवान सर मिर्जा इस्माइल की पोती थीं. उनके परिवार का काफी नाम था. उनका परिवार रियल एस्टेट, बिजनेस कनेक्शन और समाज सेवा के लिए जाना जाता था. शकेरेह सुख सुविधाओं के बीच पलीं और उन्हें विरासत में काफी दौलत मिली थी.  

18 साल की उम्र में पहली शादी

शकेरेह ने पहली शादी 18 साल की उम्र में भारतीय राजनयिक अकबर मिर्जा खलीली से की थी. वे इंडियन फॉरेन सर्विस में अपने करियर के दौरान अंतरराष्ट्रीय पोस्टिंग के समय उनके साथ रहीं. उनके चार बच्चे भी थे. वे अंत में आकर बेंगलुरू में बस गईं. इसके बाद वे रियल एस्टेट के काम में सक्रिय हो गईं. इसी बीच दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी. इस वक्त तक उनकी जिंदगी में एक और व्यक्ति आ गया था, जिसका नाम था मुरली मनोहर मिश्रा. वो एक बाबा था और उसने शकेरेह का भरोसा जीत लिया था. 

असाधारण शक्तियों का दिया झांसा

मुरली ने खुद को शकेरेह के सामने खुद को ‘स्वामी श्रद्धानंद’ के तौर पर पेश किया था. उसने कहा था कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसके पास असाधारण शक्तियां थीं. शुरुआत में वो प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में मदद करता रहा. इसके बाद वो उसकी जिंदगी में शामिल हो गया. खलीली से तलाक के लगभग दो साल बाद शकेरेह ने मुरली से शादी कर ली. हालांकि उनका परिवार इस शादी से खिलाफ था. 

पैसों के कारण की थी शादी

वहीं शकेरेह से शादी करने के बाद वो शकेरेह की प्रॉपर्टी, पैसे और सामाजिक रुतबे का इस्तेमाल कर रहा था. कुछ ही समय में शकेरेह को समझ आ गया कि दोनों के बीच कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं बल्कि पैसा था. दोनों के बीच पैसों और शकेरेह के अपनी बेटियों के साथ रिश्ते को लेकर अक्सर झगड़े होने लगे थे. इसके बाद शकेरेह अचानक गायब हो गईं और तीन साल बाद उनकी लाश मिली. 

बेटी की शिकायत के बाद खुला राज

शकेरेह का पति अक्सर उनके इधर-उधर जाने की बात करता लेकिन उनकी बेटी सबा ने ये मानने से इनकार कर दिया. वे पहले पुलिस के पास गईं और बाद में ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दायर की. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और 1994 में मामला खुला और घर के आंगन से ताबूत में पैक मिला शकेरेह का कंकाल.

स्टिंग ऑपरेशन के बाद खुला राज

स्टिंग ऑपरेशन के बाद कर्नाटक पुलिस को सुराग मिला और वे पहुंचे बाबा के घर. पुलिस ने आंगन की खुदाई शुरू की. जमीन की सतह के कई फीट नीचे उन्हें आंगन में खुदाई करने के बाद ताबूत जैसा एक बक्सा मिला. उसके अंदर शकेरेह का शव पड़ा हुआ था. इस पूरे भयावह कांड पर एक डॉक्यूसीरीज बनाई गई, जिसका नाम है ‘डांसिंग ऑन द ग्रेव’, जिसे अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है.

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