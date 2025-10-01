सेक्स टॉय का शौकीन निकला चैतन्यानंद… जांच में कमरे से बरामद हुई चीजों ने सबके उड़ाए होश!
सेक्स टॉय का शौकीन निकला चैतन्यानंद… जांच में कमरे से बरामद हुई चीजों ने सबके उड़ाए होश!

Swami Chaitanyanand: हाल ही में चैतन्यानंद के घर की तलाशी के दौरान, दिल्ली पुलिस को उसके कमरे से एक सेक्स टॉय, पांच संदिग्ध सीडी और तीन नकली फोटो मिले. हालाँकि, जांच में पता चला कि ये फोटो नकली थीं.

By: Ashish Rai | Published: October 1, 2025 10:56:06 PM IST

Swami Chaitanyanand Case

Swami Chaitanyanand Case: दिल्ली के वसंत कुंज में एक प्राइवेट कॉलेज में 17 महिला छात्रों के साथ यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में आरोपी के घर की तलाशी के दौरान, दिल्ली पुलिस को उसके कमरे से एक सेक्स टॉय, पांच संदिग्ध सीडी और तीन नकली फोटो मिले. हालाँकि, जांच में पता चला कि ये फोटो नकली थीं.

जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए

पुलिस ने आरोपी के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी जब्त किए, जिनमें वह महिला छात्रों से अश्लील बातें करता दिख रहा है. एक चैट में, उसने एक महिला से पूछा, “क्या तुम मेरे साथ नहीं सोोगी?” एक दूसरी चैट में, उसने खुद को “डिस्को डांसर” बताया और एक लड़की को “बेबी डॉल” कहकर संबोधित किया. आरोपी ने कथित तौर पर दुबई के एक शेख के लिए भी महिला साथी मांगी थी.

 गहनों और महंगे तोहफों से महिलाओं को लुभाने की कोशिश करता था चैतन्यानंद

जांच से यह भी पता चला कि आरोपी चैतन्यानंद ने गहनों और महंगे तोहफों से महिलाओं को लुभाने की कोशिश करता था. उसने एयर होस्टेस की नौकरी या अपने संगठन में पद देने का झूठा वादा किया. पुलिस ने बताया कि वह अपने ऑफिस को शानदार होटल जैसा बनाता था ताकि आने वाली महिलाओं पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े. उसके मोबाइल फोन में एक CCTV मॉनिटरिंग ऐप था, जिसका वह हॉस्टल में रहने वाली महिला छात्रों पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल करता था.

आरोपी के कौन से दावे झूठे निकले?

फरार रहने के दौरान, आरोपी ने खुद को बचाने के लिए लंदन के फोन नंबर का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश से अपने संबंध होने का झूठा दावा किया. हालाँकि पुलिस की जांच अब भी जारी है.

सेक्स टॉय का शौकीन निकला चैतन्यानंद… जांच में कमरे से बरामद हुई चीजों ने सबके उड़ाए होश!

सेक्स टॉय का शौकीन निकला चैतन्यानंद… जांच में कमरे से बरामद हुई चीजों ने सबके उड़ाए होश!
सेक्स टॉय का शौकीन निकला चैतन्यानंद… जांच में कमरे से बरामद हुई चीजों ने सबके उड़ाए होश!
सेक्स टॉय का शौकीन निकला चैतन्यानंद… जांच में कमरे से बरामद हुई चीजों ने सबके उड़ाए होश!
सेक्स टॉय का शौकीन निकला चैतन्यानंद… जांच में कमरे से बरामद हुई चीजों ने सबके उड़ाए होश!