Swachh Vayu Sarvekshan 2026: साफ हवा के मामले में किस शहर ने मारी बाजी? दिल्ली, मुंबई और नोएडा की रैंकिग भी आई सामने

Swachh Vayu Sarvekshan 2026: ‘स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026’ के अनुसार, लखनऊ इस समय भारत का सबसे साफ शहर है. 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में लखनऊ को 198 पॉइंट मिले हैं. इसके अलावा, दिल्ली को 172 पॉइंट मिले और वह 21वें स्थान पर रही, जबकि मुंबई को 160.8 पॉइंट मिले और वह इस कैटेगरी में 28वें स्थान पर रही. यह सर्वे शहरों को आबादी के आधार पर तीन कैटेगरी में रैंक करता है: 10 लाख से ज्यादा, 3 लाख से 10 लाख और 3 लाख से कम.

‘स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026’ में 3-10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में नोएडा 8वें स्थान पर रहा, जबकि बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता क्रमशः 32वें, 35वें और 38वें स्थान पर रहे.

इंदौर ने किया था टॉप

इंदौर ने 2025 के सर्वे में 200 में से पूरे 200 पॉइंट पॉइंट हासिल करके टॉप किया था, इस साल 197 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया. जबलपुर 195 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि भोपाल और आगरा 192-192 पॉइंट के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे.

कैटेगरी I: 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले टॉप 10 सबसे साफ शहर

लखनऊ 10 लाख से ज्यादा सबसे आबादी वाली कैटेगरी में टॉप रैंक वाला शहर बनकर उभरा.

लखनऊ इंदौर जबलपुर भोपाल आगरा सूरत रायपुर ठाणे चंडीगढ़ राजकोट

कैटेगरी II: 3 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहर

राउरकेला फिरोजाबाद गुंटूर अमरावती भुवनेश्वर झांसी अलवर लातूर मुरादाबाद नोएडा

कैटेगरी III: 3 लाख से कम आबादी वाले शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहर

कलिंग नगर अंगुल तालचेर एलुरु हल्दिया विजयनगरम देवास संगारेड्डी डमटाल नलगोंडा

अब भी चुनौती बनी हुई है PM10

PM10 का मतलब है 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण। ये कण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, सड़क की धूल और औद्योगिक गतिविधियों से पैदा हो सकते हैं और सांस के ज़रिए शरीर के अंदर जा सकते हैं. ‘स्वच्छ वायु सर्वेक्षण’ फ्रेमवर्क के तहत PM10 के स्तर को कम करना एक अहम पैमाना है.

इंदौर नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल शहर में PM10 का सालाना औसत स्तर लगभग 81 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जो पिछले सालों के मुकाबले 15% से ज्यादा कम है.

यह आंकड़ा रिहायशी, औद्योगिक और ग्रामीण इलाकों के लिए तय ‘नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स’ (NAAQS) की 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की सालाना सीमा से ज्यादा है. नगर निगम के आंकड़ों से यह भी पता चला कि सर्वे की अवधि के दौरान 98% से ज्यादा दिनों में इंदौर का AQI औसतन 200 से नीचे रहा.

0-50 के AQI को ‘अच्छा’, 51-100 को ‘संतोषजनक’, 101-200 को ‘मध्यम’, 201-300 को ‘खराब’, 301-400 को ‘बहुत खराब’ और 401-500 को ‘गंभीर’ माना जाता है.