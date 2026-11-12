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Uttarakhand: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में काशीपुर और रुद्रपुर ने मारी बाजी, शहरी स्वच्छता-स्वच्छता प्रबंधन में मिला पहला स्थान

Swachh Survekshan 2025-26: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित चर्चाओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया.

By: Hasnain Alam | Published: November 12, 2026 4:36:43 PM IST

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में काशीपुर एवं रुद्रपुर को मिला प्रथम स्थान
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में काशीपुर एवं रुद्रपुर को मिला प्रथम स्थान


Swachh Survekshan 2025-26: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत बुधवार (11 नवंबर) को आयोजित कार्यक्रम में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में काशीपुर एवं रुद्रपुर को प्रथम स्थान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

इस दौरान उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित चर्चाओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया.

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इस कार्यक्रम में काशीपुर के महापौर दीपक बाली, रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा, शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी, काशीपुर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी रवीन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर की नगर आयुक्त शिप्रा जोशी और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के राज्य मिशन प्रबंधक मनोज पांडे मौजूद रहे.

कार्यक्रम में मुख्यतः केंद्र स्वच्छता पहलों को मजबूत करने, स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रहा.

इस पहल ने समन्वित प्रयासों और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ शहरों के निर्माण की दिशा में शहरी स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया.

Tags: uttarakhand news
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