West Bengal CM: बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे सुवेंदु अधिकारी, विधायक दल की बैठक में बड़ा एलान; जानें कौन होगा डिप्टी सीएम

West Bengal CM: सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे. अग्निमित्रा पॉल और निसिथ प्रमाणिक उपमुख्यमंत्री होंगे. आखिरी घोषणा हो चुकी है. BJP विधायक दल की बैठक में उनके नामों को मंजूरी दी गई. अब वे कल शपथ लेंगे.आज की विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुनील बंसल, अमित मालवीय, बिप्लब देब, निसिथ प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल और शंकर घोष मौजूद थे.

ध्यान दें कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को सुबह 10 बजे रवींद्र जयंती के मौके पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, BJP अध्यक्ष नितिन नवीन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे.

NDA शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे. समाज के अलग-अलग वर्गों के जाने-माने लोग भी मौजूद रहेंगे. MLA को भी बुलाया गया है. रवींद्र जयंती पर शपथ ग्रहण समारोह में बंगाली टच होगा.

कौन बन सकता है मंत्री?

खबर है कि दिलीप घोष, शंकर घोष, स्वप्न दासगुप्ता, निशित प्रमाणिक, जितेंद्र तिवारी और शरदवत मुखर्जी मंत्री बन सकते हैं. नीलाद्री शेखर और प्रणत टुडू भी मंत्री पद की दौड़ में हैं. रुद्रनील घोष, दूधकुमार मंडल और बंकिम घोष भी मंत्री बन सकते हैं.