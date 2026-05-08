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नकली पहचान पत्र, 40 लाख रुपये; बंगाल नहीं बिहार के शख्स ने की सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या, हुआ बड़ा खुलासा

Suvendu Adhikari PA Murder Case: पुलिस को शक है कि यह हत्या पहले से प्लान की गई और सोची-समझी साजिश थी और यह घटना सावधानी से जांच करने के बाद की गई थी. जांच करने वालों का मानना ​​है कि हत्यारे हमले से कई दिन पहले से चंद्रनाथ की हरकतों पर नजर रख रहे थे.

By: Divyanshi Singh | Published: May 8, 2026 1:20:30 PM IST

सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ को मारने बिहार से आए थे शार्प शूटर्स
सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ को मारने बिहार से आए थे शार्प शूटर्स


Chandranath Rath Murder Case: पश्चिम बंगाल में BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है. सुवेंदु ने खुद कहा कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. अब इस हत्या के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है: चंद्रनाथ की हत्या के लिए ₹40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. शूटिंग को अंजाम देने के लिए बिहार से दो शार्पशूटर भी बुलाए गए थे.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या को अंजाम देने के लिए बिहार से दो शार्पशूटर बुलाए गए थे. कहा जा रहा है कि एक लोकल क्रिमिनल ने इन शार्पशूटरों के रहने और आने-जाने का इंतज़ाम किया था. जांच करने वालों को शक है कि इस हत्या के लिए ₹30 से 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा. यह भी हो सकता है कि वे कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर भाग गए हों.

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नकली पहचान पत्र रखने का शक

सूत्रों का कहना है कि पुलिस और CID के मुताबिक, इन लोगों ने पहले से ही फ्लाइट से भागने का प्लान बनाया होगा, और इसलिए उनके पास नकली पहचान पत्र थे. यह हत्या चुनाव के नतीजे आने के दो दिन बाद बुधवार रात करीब 10 बजे हुई. चंद्रनाथ अपनी कार से मध्यमग्राम चौमाथा से जेसोर रोड होते हुए दोहरिया लौट रहे थे. सड़क पर बारिश के पानी की वजह से उनकी कार धीमी हो गई. पीछे से दो बाइक आईं. थोड़ी देर बाद, चंद्रनाथ को पास से गोली मारकर मार डाला गया.

घटनास्थल के पास से मिले CCTV फुटेज में बताया गया है कि रात करीब 10:08 बजे, एक सफेद स्कॉर्पियो कार थोड़ी देर के लिए रुकती है. कुछ ही सेकंड में, हेलमेट पहने दो युवक बाइक पर जेसोर रोड की तरफ तेजी से भागे. ठीक 45 सेकंड बाद, उन्हें गोली मारकर मार डाला गया. हमलावरों ने कार की खिड़की के पास कई राउंड गोलियां चलाईं, जिससे चंद्रनाथ की मौत हो गई.

चंद्रनाथ की हरकतों पर लगातार नजर

पुलिस को शक है कि यह हत्या “पहले से प्लान की गई और सोची-समझी साजिश” थी, और यह घटना सावधानी से जांच करने के बाद की गई थी. जांच करने वालों का मानना ​​है कि हत्यारे हमले से कई दिन पहले से चंद्रनाथ की हरकतों पर नजर रख रहे थे. जांच कर रही SIT के मुताबिक, चंद्रनाथ के किसी करीबी ने उनकी हरकतों के बारे में जानकारी लीक की होगी. जांच करने वालों को यह भी पता चला कि मर्डर से कुछ समय पहले, हमलावर बेलघरिया एक्सप्रेसवे और बारासात जैसे इलाकों में पीड़ित की कार का पीछा कर रहे थे. पिछले पांच दिनों में कई जगहों से मिले CCTV फुटेज में कथित तौर पर चंद्रनाथ की हरकतों पर नज़र रखने के सबूत मिले हैं.

CCTV फुटेज और फ़ोन रिकॉर्ड की जांच 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार से दो “शार्प शूटर” बुलाए गए थे. आरोप है कि एक लोकल क्रिमिनल ने उनके रहने और आने-जाने का इंतज़ाम किया था. CCTV फुटेज और फ़ोन रिकॉर्ड के आधार पर, जांच करने वालों को शक है कि पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान की है और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल है.

इससे पहले गुरुवार सुबह, फोरेंसिक एक्सपर्ट और CID ऑफिसर टेस्टिंग के लिए क्राइम सीन पर दोबारा गए. ब्लड सैंपल और दूसरे सबूत इकट्ठा किए गए. क्राइम में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पहले ही बरामद कर ली गई है. पुलिस को पता चला कि मोटरसाइकिल बिधाननगर के एक यूज़्ड कार शोरूम से चुराई गई थी. इसके अलावा, बारासात के एक गैरेज में इसके इंजन और चेसिस नंबर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी. जांच करने वालों को यह भी पता चला कि क्राइम में इस्तेमाल की गई दूसरी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट सिलीगुड़ी की रहने वाली बिपाशा दत्ता के नाम पर रजिस्टर्ड थी. हालांकि, जब पुलिस इस्लामपुर के पते पर पहुंची, तो उन्हें एक ई-रिक्शा ड्राइवर मिला जो 2014 से वहां रह रहा था, जिसने कहा कि वह उस नाम के किसी को नहीं जानता.

मर्डर की जांच अभी चल रही है, और पुलिस लोकल क्रिमिनल्स और राज्य के बाहर से हायर किए गए शूटर्स के बीच पॉसिबल लिंक्स की जांच कर रही है.

Tags: Suvendu Adhikari
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