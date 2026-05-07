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Suvendu Adhikari PA Murder CCTV Video: मौत की तरफ गई थी सुवेंदु अधिकारी के PA की कार; सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

Suvendu Adhikari PA Murder CCTV Video: पश्चिम बंगाल में हुए सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या के बाद से माहौल गरमाया हुआ है. वहीं अब घटना से पहले का CCTV फुटेज सामने आया है.

By: Heena Khan | Published: May 7, 2026 2:08:03 PM IST

suvendu adhikari PA Murder
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Suvendu Adhikari PA Murder CCTV Video: पश्चिम बंगाल में हुए सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या के बाद से माहौल गरमाया हुआ है. वहीं अब घटना से पहले का CCTV फुटेज सामने आया है. बता दें कि  CCTV फुटेज में, पश्चिम बंगाल BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की सफ़ेद स्कॉर्पियो बुधवार को गोलीबारी होने से कुछ ही देर पहले एक संकरी गली में घुसते हुए दिखी. CCTV में वो कार उसी दिशा में जाते हुए कैद हुई, जहाँ बाद में चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई.

घर लौटते वक्त हुआ कांड 

बुधवार रात को, चंद्रनाथ रथ जब अपने घर लौट रहे थे, तब उन पर चार गोलियाँ चलाई गईं, जिनमें से तीन उन्हें लगीं. चंद्रनाथ रथ, जो एक व्यस्त दिन के बाद अपने पैतृक गाँव से घर लौट रहे थे, की मध्यमग्राम में हत्या कर दी गई. संदिग्ध लोग रथ की स्कॉर्पियो का पीछा एक कार से कर रहे थे, और जैसे ही स्कॉर्पियो धीमी हुई, हमलावर एक बाइक पर आए और गोलीबारी शुरू कर दी. संदिग्धों ने चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए Glock 43x पिस्तौल का इस्तेमाल किया, जो एक ऑस्ट्रियाई हथियार है.

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कार पर लगा था नकली नंबर प्लेट 

कार की बाईं-सामने वाली खिड़की टूट गई थी और उसमें गोलियों के छेद थे. पूरी घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है. वो सफ़ेद कार, जो चंद्रनाथ रथ की कार का पीछा कर रही थी, उस पर एक नकली नंबर प्लेट लगी थी, और किसी ने उस कार की कई तकनीकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की थी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर के शामिल होने की संभावना है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही सुनियोजित लग रहा है.

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Tags: assembly elecction 2026Suvendu Adhikariwest bengal
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