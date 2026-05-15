Home > देश > सुवेंदु अधिकारी के PA को मारने के लिए कितने लाख की दी गई थी सुपारी? रकम सुन पुलिस के भी उड़े होश

सुवेंदु अधिकारी के PA को मारने के लिए कितने लाख की दी गई थी सुपारी? रकम सुन पुलिस के भी उड़े होश

हत्या की पूरी प्लानिंग मध्यमग्राम में की गई थी. बक्सर से गिरफ्तार मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य ने CBI के सामने मध्यमग्राम के एक आदमी का नाम कबूल किया है, जिसने सिग्नल ऐप पर हत्या की लोकेशन और ऑर्डर दिया था. CBI SIT मध्यमग्राम के इस आदमी की तलाश कर रही है. उसकी गिरफ्तारी के बाद ही मकसद का पता चलेगा.

By: Divyanshi Singh | Published: May 15, 2026 1:30:16 PM IST

शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा


Suvendu Adhikari PA Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंद्रनाथ राठ की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. राठ की हत्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी. इस हत्या से राज्य में राजनीतिक हंगामा मच गया था. मंगलवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने उनकी हत्या की जांच अपने हाथ में ले ली. CBI ने FIR दर्ज की और मामले की जांच के लिए सात सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई, जिसमें सीनियर अधिकारी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है.

सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के चुनाव से पहले ही चंद्रनाथ राठ को टारगेट किया जा रहा था. भारी भीड़ और सुरक्षा चिंताओं के कारण शुरुआती प्लान फेल हो गया.

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लगभग एक महीने से चंद्रनाथ राठ की लोकेशन और फोटो उनके मध्यमग्राम घर के पास से शेयर की जा रही थीं. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को सिग्नल ऐप पर चंद्रनाथ राठ की फोटो ढूंढकर उनकी हत्या करने का ऑर्डर दिया गया था.

मध्यमग्राम में हत्या की प्लानिंग 

हत्या की पूरी प्लानिंग मध्यमग्राम में की गई थी. बक्सर से गिरफ्तार मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य ने CBI के सामने मध्यमग्राम के एक आदमी का नाम कबूल किया है, जिसने सिग्नल ऐप पर हत्या की लोकेशन और ऑर्डर दिया था. CBI SIT मध्यमग्राम के इस आदमी की तलाश कर रही है. उसकी गिरफ्तारी के बाद ही मकसद का पता चलेगा. हालांकि, बलिया से गिरफ्तार राज सिंह CBI जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. CBI ने तीनों आरोपियों मयंक मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

70 लाख रुपये की सुपारी 

तीनों आरोपी 23 मई तक CBI कस्टडी में रहेंगे. गिरफ्तार आरोपियों से अब तक की पूछताछ में हत्या के लिए 70 लाख रुपये की सुपारी देने का पता चला है. मौके पर जांच करने के बाद CBI अधिकारियों को जानकारी मिली है कि मध्यमग्राम के इसी इलाके से लाइव लोकेशन के जरिए चंद्रनाथ रथ की हर अपडेट शूटरों के साथ शेयर की गई थी. हालांकि, यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि यह हत्या राजनीतिक दुश्मनी के कारण की गई थी या यह किसी पुरानी रंजिश से उपजी है. CBI सूत्रों के मुताबिक, और साजिश करने वालों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. उसके बाद ही मकसद साफ हो पाएगा. अभी, CBI SIT बंगाल में है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मौके पर जाकर जांच कर रही है.

Tags: Suvendu Adhikari
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